Armáda spásy převzala fungování nízkoprahového Klubu Kamarád

Nízkoprahový Klub Kamarád na Francouzské ulici v Kopřivnici, který pomáhá dětem a mládeži v nelehké životní situaci, má nového provozovatele.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Stala se jím charitativní křesťanská organizace Armáda spásy, jež fungování tohoto zařízení s mnohaletou tradicí převzala od města Kopřivnice. „V loňském roce se město rozhodlo zařízení již dál neprovozovat a najít za sebe adekvátní náhradu," uvedla mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.

Proč se město k tomuto kroku rozhodlo, vysvětlil místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček, do jehož kompetence sociální oblast ve městě spadá. „Měli jsme zájem na tom, aby se provoz Klubu Kamarád posunul jak metodicky, tak technicky kupředu," podotknul kopřivnický místostarosta, načež dodal, že je velice rád, že provozování klubu převzal tak silný partner, jakým Armáda spásy bezesporu je.

Slavnostního ceremoniálu, jehož součástí bylo i předání vlajky Armády spásy u příležitosti jejího vstupu do Kopřivnice, se před pár dny zúčastnil také národní velitel pro Českou a Slovenskou republiku major Teunis Scholtens, jenž do města automobilů přijel až z dalekého Holandska.

„O Kopřivnici se píše, že je to město přátelské k lidem. To nyní mohu potvrdit a co víc, na základě toho, co nyní vím o Klubu Kamarád, mohu také říci, že je to město přátelské k dětem," poznamenal Teunis Scholtens u příležitosti slavnostního znovuotevření tohoto nízkoprahového zařízení.

V letošním roce oslaví Klub Kamarád kulaté, dvacetileté výročí působení na území města. Za tu dobu se jeho podoba i náplň postupně vyvíjely od původně volnočasového zařízení až do dnešní sociální služby, kterou ročně využívají desítky mladých lidí.