Betlémské světlo. Kde si pro něj přijít?

Betlémské světlo má třicetiletou tradici. V sobotu si jej můžete převzít na mnoha místech v kraji.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Poprvé před třiceti lety se redaktoři hornorakouského rozhlasu ORF vydali do Chrámu Božího narození v Betlémě, aby do své země přivezli světlo z místa, kde se zrodilo Světlo světa. Tradice Betlémského světla se po pádu železné opony rozšířila také do Československa a dalších zemí střední a východní Evropy. Letos se světlo z Betléma rozžehne v Evropě, Spojených státech a některých zemích Jižní Ameriky.

Do Vídně se pro plamínek vydali brněnští skauti v sobotu 10. prosince, do měst a obcí v celé České republice ho rozvážejí vlaky Českých drah právě dnes. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír.

„Světlo míru se šíří po celém světě, to si nikdo z nás nedokázal na začátku této tradice představit," uvedl Günther Hartl, vedoucí akce „ORF-Světlo míru z Betléma". Rozhlasová stanice ORF Horní Rakousko prezentuje symbol světla z místa Kristova narození jako znamení touhy po mírovém soužití v těchto těžkých časech.

Betlémské světlo je každoročně rozžehnuto dítětem od plamene v Jeskyni narození v Betlémě a ve speciální lampě přepraveno leteckým speciálem Austrian Airlines do Lince.

Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až domů? Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží i zavařovací sklenice se svíčkou. Nezapomeňte na několik špejlí, abyste si světlo mohli připálit.



Jak mít bezpečně uložené Betlémské světlo, aby nám doma nezhaslo ještě před Štědrým dnem?Jednoduchým návodem je zapálit například plamínek v karmě přineseným Betlémským světlem. Máte tak jistotu, že vám nedojde olej v lampě nebo nedohoří svíčka.

Kde si můžete přijít pro Betlémské světlo?

Ostrava, 17. 12., 10 – 14 hodin, Vratimov nádraží, do Hrabové dovoz na historických kolech Klubem českých velocipedistů v Hrabové, restaurace Na Ščučím, kde bude k převzetí a odtud hvězdicovým způsobem po Hrabové (směr Hrabová statek, Šídlovec) k občanům Hrabové.

Ostrava-Vítkovice, 24. 12., 9 – 15 hodin, obřadní síň na vítkovickém hřbitově

Ostrava-Poruba, 23. 12., 13 – 17 hodin, Alšovo náměstí; 23. 12., 13 – 17 hodin, obchodní centrum Duha

Frýdek-Místek, 22. 12., 10 – 19 hodin, recepce magistrátu; 23. 12., 9.30 hodin, náměstí Svobody

Vratimov, 18. 12., 16 – 17.30, kostel sv. Jana Křtitele

Havířov, 21. 12., 16 – 18 hodin, náměstí Republiky, 18. 12., 8 – 19 hodin, kostel svaté Anny, 18. 12., 8.30 – 10.30 hodin, kostel svaté Markéty Havířov-Bludovice

Orlová, 22. 12., 14 – 19 hodin, náměstí 28. října

Rychvald, 23. 12., 10 – 16 hodin, klubovna 7. junáckého oddílu, 1. patro hasičské zbrojnice na konci chodby

Vřesina, 24. 12., 9 – 12 hodin, roznášení až domů k rodinám, zájemci se mohou zapsat na arch papíru v místním kostele vzadu na stolečku

Trojanovice, 19. 12., 8 – 17 hodin, informační centrum Obecního úřadu č. 210

Trojanovice pod Javorníkem 698, 20. 12., 10 – 20 hodin, 21. 12., 8 – 13 hodin, 22. 12., 8 – 20 hodin, 23. 12., 8 – 20 hodin, 24. 12., 8 – 14, bývalá mateřská škola

Frenštát pod Radhoštěm, 19.12., 8.30 – 17 hodin, Turistické informační centrum, Městský úřad, náměstí míru 1

Příbor, 23. 12., 9 – 11 hodin, 14 – 16 hodin, 24. 12., 9 – 11 hodin, náměstí Sigmunda Freuda

Štramberk, 24. 12., 9 – 12 hodin, roznos do domácností, zájemci se do 18. 12. mohou zapsat do seznamu ve štramberském nebo závišickém kostele, případně do formuláře na webových stránkách štramberské farnosti http://stramberk.farnost.cz/…e-svetlo.php

Suchdol nad Odrou, 23. 12., 9 – 19 hodin, skautská klubovna, rozhos po Suchdole, více na www.suchdolsky.skauting.cz

Staré Město u Bruntálu, 24. 12., 12 – 13 hodin, kostel

Závišice, 24. 12., 9 – 12 hodin, roznos do domácností, zájemci se mohou do 18. 12. zapsat do seznamu v místním kostele, případně do formuláře na webových stránkách štramberské farnosti http://stramberk.farnost.cz/…e-svetlo.php.

Svobodné Heřmanice, 24. 12., 16 – 17 hodin, kostel Nejsvětější Trojice

Svobodné Heřmanice, 17. 12., 17 – 18 hodin, kostel

Horní Benešov, 18. 12., 8 – 9 hodin, kostel; 24. 12., 22 – 23 hodin, kostel

Vendryně, 21. 12., 12 – 16 hodin, u zastupitelů obce

Třinec, 22. 12., 9 – 16 hodin, recepce u vstupu na městský úřad, 23. 12., 13 – 16 hodin, městská knihovna, 24. 12., 15.30 – 17.30, kostel

Polanka nad Odrou, 23. 12., 15 – 18 hodin, skauti je budou roznášet večer po obci

Petrovice u Karviné, 23. 12., 17 – 20 hodin, 6.skautský oddíl Jukijové

Lubina, 24. 12., 9 – 12 hodin, rozdávají skauti a skautky

Kopřivnice, 24. 12., 9 – 11 hodin, kostel sv. Bartoloměje, kulturní dům

Krmelín, 23. 12., 16 – 18 hodin, klubovna Junáku, Středisko sv. Jiří; 17. 12., 11 – 20 hodin a 23. 12. 0.05 – 23.55 hodin, po domluvě možno rozvést domů (Radomír Flám, 602 573 627)

Více na: www.betlemskesvetlo.cz

Z historie Římský papež Urban II. vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat křižáci. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Všichni přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo. A nápad byl na světě!