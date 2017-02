Do bíloveckých škol jdou miliony. Město ale musí najít i vlastní zdroje

Téměř 220 milionů korun už investovalo město Bílovec v průběhu posledního desetiletí do svých školních zařízení. Další opravy má radnice v plánu v letošním roce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Rekonstrukce, které město plánuje na období letních prázdnin, se dotknou základních škol v Bílovci a také budovy školy v místní části Lubojaty. Bílovecká radnice hodlá v tomto roce přispět školám například na nová okna, modernizaci interiérů, včetně nového vybavení i opravy kanalizací.

Zkraje roku již město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele nových oken. Akce za zhruba 1,2 milionu korun počítá s novými skleněnými výplněmi v učebnách historické budovy bílovecké Základní školy Tomáše Garrigue Masaryka a v základní škole v Lubojatech.

Tím však stavební ruch v období dvouměsíčního volna na první zmíněné škole ještě zdaleka neutichne.

„Investovat se chystáme také do druhé fáze odstranění havarijního stavu kanalizace v Základní škole Tomáše Garrigue Masaryka, jež by měla být zahájena také v době prázdnin," potvrdil starosta města Bílovce Pavel Mrva s tím, že náklady by se měly v tomto případě pohybovat do jednoho milionu korun. Další, zhruba osmimilionová investice, na kterou se město pokusí získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj infrastruktury ve školách, by mohla výrazně proměnit vzhled odborných učeben Základní školy TGM a Základní školy Komenského.

„Pokud budeme úspěšní, budou v obou školách vytvořeny nové odborné učebny cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů, vybudována budou bezbariérová sociální zařízení a v učebnách i kabinetech přibude nová počítačová technika," upřesnil Pavel Mrva, načež dodal, že školy by navíc získaly také nový nábytek. Zrekonstruované učebny by pokryla nová podlahová krytina a o vyšší bezpečnost žáků by se zasloužil moderní bezpečnostní systém.

Zatímco na některé úpravy pro zkvalitňování prostředí v obou školních zařízeních požádá město o finanční podporu, nutné opravy bude řešit z vlastních zdrojů. Podle slov bíloveckého starosty se v tomto případě bude jednat především o odstranění havarijního stavu kanalizací či závad na vytápění.

„Během letních prázdnin bude v Základní škole Komenského, kterou v současné době navštěvuje pět set dvacet tři žáků ve dvaadvaceti třídách, kromě jiného, zahájena první fáze rekonstrukce kanalizačního řádu, během níž budou v nákladu půldruhého milionu korun zrekonstruována stávající technicky nevyhovující sociální zařízení," doplnila Šárka Seidlerová, jež je pověřená medializací města.

Jen za uplynulé období se Základní škola Komenského dočkala například rekonstrukce výdejny jídel pro žáky prvních a druhých tříd nebo rychlejšího výtahu pro jídelnu a kuchyň. „Díky uskutečněným rekonstrukcím mají žáci i pedagogové k dispozici kulturnější, modernější a také bezpečnější prostředí," poznamenala závěrem ředitelka Základní školy Komenského Hana Bajnárková.