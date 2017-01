Do zimního stadionu už nezatéká

Zimní stadion ve Studénce, domovina hokejového klubu HC Studénka, už dlouho volal po své rekonstrukci. Práce na jeho obnově začaly závěrem roku opravou střechy.

Zimní stadion ve Studénce. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Střecha zimního areálu byla totiž v posledních letech největším problémem, který město, jako jeho majitele, trápil. Městští zastupitelé proto na svém mimořádném jednání rozhodli o vyčlenění finančních prostředků na její rekonstrukci.

Přestože radnice počítala s dvoumilionovou investicí, projekt nakonec vysoutěžila za zhruba jeden a půl milionu korun. Vybraná firma tak v průběhu listopadu pokryla střechu zimního stadionu novým potahem, čímž došlo k zabránění protékání vody dovnitř objektu při deštích a nadměrném tání sněhu.

NA ŘADĚ JE STROJOVNA

Tímto krokem však město s úpravami stadionu ještě zdaleka nekončí. Po rekonstrukci venkovní části by mělo přijít na řadu srdce celého areálu, kterým je strojovna s chladící technologií. Ta ale na posledním jednání zastupitelstva vyvolala mezi některými představiteli města poměrně živou diskusi.

Zastupitel Lubomír Vavroš vyslovil jasný nesouhlas s využitím technologie přímého systému chlazení pomocí čpavku. „Přiznám se, že mám dlouhodobě jiný názor na to, jakým způsobem nakládat se zimním stadionem. Nicméně když jsem se dostal k informacím, jakým způsobem bude rekonstrukce strojovny řešena, tak si myslím, že by bylo vhodné posoudit i možnost použití bezčpavkové technologie," sdělil zastupitelům Lubomír Vavroš s tím, že je pro použití systému Icegrid, tedy chlazení alternativní dvouokruhovou bezčpavkovou technologií.

„Opravdu bych chtěl v tomto případě apelovat na to, abychom si dali dostatek času na posouzení, jestli se můžeme nebezpečnému čpavku vyhnout," pokračoval Lubomír Vavroš.

Na jeho slova reagoval místostarosta Studénky Petr Odchodnický s tím, že dvě odborné firmy doporučily městu jako nejvhodnější systém přímého vstřikování čpavku.

„Pokud tady ten čpavek nemusím mít, tak prostě budu bojovat za to, aby tady nebyl," zdůraznil poté Lubomír Vavroš a přednesl zastupitelům návrh, aby rada města znovu posoudila možnost využití bezčpavkové technologie. Pro tento návrh však „zvedlo ruku" pouze osm zastupitelů.

O zpracování projektové dokumentace rekonstrukce strojovny zimního stadionu, pro níž byl nakonec jako nejvhodnější navržen systém přímého chlazení, se postarala společnost Energo Choceň. „Zástupci Energo Choceň nás ubezpečují, že technologie, kterou navrhují, používají v drtivé většině všechny zimní stadiony, a to jak z pohledu efektivního, ekonomického, tak i bezpečnostního," vysvětlil Petr Odchodnický.

Kvůli dotacím rozdělila firma projekt do dvou částí, přičemž ta první řeší rekonstrukci chlazení bez využití odpadního tepla. V tomto případě by město mohlo usilovat o získání dotace z titulu pro Snížení environmentálních rizik. Druhá část projektové dokumentace naopak počítá s využitím odpadního tepla, což by vedlo k jinému dotačnímu titulu, jehož vyhlášení radnice očekává.

O DOTACI UŽ POŽÁDALI

Město již na tuto nákladnou rekonstrukci, ke které přistoupilo také z důvodu havarijního stavu kompresorů pocházejících již z roku 1974, podalo žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí.

O tom, zda bude v získání finanční podpory úspěšné a zda k realizaci projektu vůbec dojde, rozhodnou následující měsíce.