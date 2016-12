Exekuce ohrožovaly stavbu

Dva exekuční příkazy vydal soud na firmu, která zabezpečovala rekonstrukci domova pro seniory v Bílovci. Stavbu proto převzalo město.

Přístavba a modernizace domova pro seniory v Bílovci začala vloni v létě.Foto: DENÍK / Simona Mikšová

O situaci, která nastala, se hovořilo také na posledním zasedání zastupitelstva v Bílovci. Zastupitel Petr Klimek chtěl, aby všichni zastupitelé byli seznámeni s rozhodnutím Rady města Bílovce, které se týká odstoupení od smlouvy s dodavatelem stavby. „Víme, že akce Rekonstrukce domova pro seniory již nějakou dobu trvá, a víme, že jako město Bílovec jsme měli opětovně smůlu na výběr dodavatele, což nemůžeme ovlivnit. Chci se zeptat na harmonogram, co je předmětem dohody, zda bylo jednáno s poskytovatelem dotace a kdy by reálně mohlo dojít k přesunu klientů do domova pro seniory," uvedl Petr Klímek.

Starosta Bílovce Pavel Mrva nedávno na webových stránkách Bílovce vydal vyjádření, ve kterém upozorňuje, že město nemohlo předpokládat, že taková situace nastane. „Firma G&G Building byla vybrána na základě standardního výběrového řízení, vyhrála díky nejnižší podané cenové nabídce a splnění požadavků zadání, k nimž patřily prokázané zkušenosti s realizacemi obdobných staveb. V portfoliu této společnosti jsou zakázky jako dům seniorů v Odrách a ve Frýdku-Místku, budova soudu v Brně, stavby pro Fakultní nemocnici v Motole a podobně," vysvětlil Pavel Mrva.

Ve chvíli, kdy se město dozvědělo, že na firmu jsou vydány dva exekuční příkazy, začalo situaci řešit. „Vnímali jako vážné ohrožení dokončení stavby a 7. prosince jsme tomuto dodavateli stavby vypověděli smlouvu," sdělil v textu na webových stránkách starosta Bílovce.

Na zasedání zastupitelstva Pavel Mrva také informoval, že se uskutečnila jednání s poskytovatelem dotace. „Ten je s našimi kroky obeznámen. Poskytovatel dotace akceptoval harmonogram a dal nám souhlas, že můžeme poptávat dodavatele na jednotlivé části," ubezpečil Pavel Mrva s tím, že město poskytovateli předložilo nový harmonogram, podle kterého by se stěhování klientů do rekonstruovaného domova pro seniory mělo uskutečnit v dubnu 2017.

Rekonstrukce bíloveckého domova pro seniory má být v hodnotě zhruba 30 milionů korun. Z 90 procent je financována z Programu švýcarsko-české spolupráce, zbývající náklady hradí město.