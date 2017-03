Filip Surák a Tomáš Melecký: Je úspěch, když strhneme někoho s sebou

/ROZHOVOR/ Chtěli se setkávat s aktivními a zajímavými lidmi, sdílet s nimi nápady, vize a zkušenosti. Počátkem loňského roku proto v Bílovci založili spolek s příznačným názvem idea spot a s pořádnou vervou a ambicí dělat věci trochu jinak se pustili do pořádání nejrůznějších akcí.

Zakladatelé spolku Filip Surák (vlevo) a Tomáš Melecký si vytvořili zázemí v bílovecké městské knihovně.Foto: DENÍK / Ivana Reková

O spolku, akcích, které se jim už podařilo zorganizovat, ale i těch naplánovaných na letošní rok hovoří dvojice zakladatelů Filip Surák a Tomáš Melecký.

Proč jste se rozhodli spolek založit?

Filip: Spolek idea spot v podstatě vznikl z potřeby potkávat se s lidmi, kteří dělají něco zajímavého a mají co říct ostatním. Prvotní podnět vzešel ode mě. Loni v lednu jsem napsal Tomáši Meleckému, Lukáši Richtárovi a Jirkovi Šindlerovi, což jsou lidé, které považuji za aktivní, a proto jsem se s nimi chtěl potkat.

Na prvním setkání jsme si řekli o dalších zajímavých lidech z Bílovecka, které jsme následně pozvali a domluvili jsme se, že se budeme scházet jednou za měsíc.

Podle čeho jste zvolili název idea spot? Má to nějaký hlubší význam?

Filip: Spot je v anglickém překladu místo a idea znamená nápad, takže v překladu to znamená myšlenkové místo. Původní myšlenkou totiž bylo potkat se s lidmi, bavit se s nimi o všem možném i nemožném, a tím si předat myšlenky, nápady a zkušenosti, které by nás dále posunuly a rozvíjely.

Tomáš: Celá myšlenka je v podstatě o inspiraci. Někdo za námi třeba přijde s tím, že by chtěl něco zrealizovat, my ho v tom maximálně podpoříme, ale sám si to musí celé vymyslet a zorganizovat. Pokud je někdo schopný, ale neumí si například vytvořit obsah na webu nebo si neumí udělat grafický letáček a podobně, tak od toho tady jsou ostatní lidé, kteří mu s tím pomohou.

Je to o kooperaci všech členů, kteří ve spolku působí. Musí to mít ale nějaký smysl s cílem inspirovat ostatní, a tím je někam posunout.

Kolik má spolek v současné době členů?

Filip: V současné době je nás asi deset, jsou to lidé převážně z Bílovce a okolí.

Tomáš: Širší spektrum zahrnuje okolo desíti až dvanácti lidí, hlavní členskou základnu tvoří zhruba šest lidí. Jsou to v podstatě lidé, kteří se pohybují okolo bíloveckého Gymnázia Mikuláše Koperníka (GMK), ať už bývalí či současní studenti.

Pořádáte akce všeho druhu od těch sportovních až po darování krve či sbírky oblečení. Kolik akcí se vám za první rok podařilo zrealizovat?

Tomáš: Nemáme to přesně spočítané, ale naší úplně první akcí bylo Ukliďme Bílovec, což proběhlo v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. S tímto nápadem přišel Jirka Hruška a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bílovec se akce hned napoprvé zúčastnilo asi čtyřicet lidí.

Poté jsme spustili dlouhodobější projekt s názvem Rozběháme Bílovec, jenž vznikl na popud Jiřího Kleina, zakladatele skupiny Rozběháme Nový Jičín. Na konci školního roku jsme v rámci Valašských her uspořádali Rozběháme GMK, což byla nejpopulárnější akce, co se týče dosahu na internetu.

V rámci běhání jsme připravili také Bílovecký nočník, kdy jsme běželi v noci pouze s čelovkami a výběh jsme zakončili u táboráku u Domu dětí a mládeže Bílovec.

Filip: Potom jsme ještě zorganizovali pokračování akce Ukliďme Bílovec, darování krve, první bíloveckou talkshow Bílovecký maják a letos v únoru charitativní sbírku oblečení a hraček. Vždy, než se pustíme do nějaké akce, si řekneme, kolik lidí považujeme za úspěch, pokud na danou událost dorazí.

Členové spolku zpravidla vytvoří základnu účastníků, úspěch pak pro nás je, že strhneme někoho s sebou.

Zastavme se u toho běhání. Kolik lidí už se vám podařilo rozběhat?

Tomáš: Na úplném začátku jsme si řekli, že pokud by se nám podařilo přimět alespoň jednoho člověka k tomu, aby vstal z gauče, začal se hýbat a udělal něco pro sebe a své zdraví, tak to pro nás bude úspěch. Na první výběh nakonec dorazilo okolo čtyřiceti lidí a velmi nás potěšilo, že přišli také Michaela Mrázová a Vladimír Souček, kteří běh neměli zrovna v lásce.

Oba se pravidelně účastnili výběhů a již po půl roce dokonce uběhli půlmaraton. To byl pro nás úspěch v tom, že jsme mohli někoho inspirovat, a navíc to přineslo i výsledky.

Filip: Bylo to o tom nakopnout „neběžce" a poradit jim, jak a kde běhat, jak rychle, jaké si na to pořídit boty… Prvních výběhů se zúčastnila také závodní běžkyně Hanka Slavíková, která se běžcům snažila poradit, co v běhání změnit, jak se zlepšit či jak správně dýchat.

Milovníci běhání pravidelně vybíhají do terénu v okolí Bílovce. foto: archiv spolku

Před nedávnem jste zorganizovali zcela odlišnou akci – charitativní sbírku oblečení a hraček…

Tomáš: Ano, sbírku jsme uspořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou Bílovec na popud Kláry Kopečkové. Byla to spontánní akce, kdy jsme za tři dny sesbírali šest velkých aut oblečení, které jsme následně rozvezli do tří institucí – Sdružení pěstounů Polárka, Charity Studénka a Dětského domova Loreta ve Fulneku. Na jaro plánujeme pokračování.

Jaké další akce v nejbližší době chystáte?

Tomáš: Nejbližší akci – Bílovecký trail run – chystáme na neděli 12. března. Půjde o menší běžecký workshop s ultramaratoncem Zdeňkem Hruškou, který byl naším hostem na prvním Bíloveckém majáku. Den nato půjdeme darovat krev v rámci akce Je čas darovat krev, na které opět spolupracujeme s bíloveckým domem dětí a mládeže.

Filip: Na sobotu 18. března pak chystáme druhý ročník talkshow Bílovecký maják, o týden později se budeme podílet na druhém ročníku hudební akce Bílovecký jam. První oficiální výběh v rámci Rozběháme Bílovec plánujeme na první dubnovou středu a 22. dubna, přesně na Den Země, připravujeme třetí pokračování Ukliďme Bílovec.

To je z těch nejbližších jarních akcí vše. Na podzim, konkrétně na 25. listopadu, pak máme domluvený třetí Bílovecký maják a nějaké setkání chceme uspořádat i na 1. máje.

Tomáš: Jen doplním, že od dubna plánujeme společné výběhy v pozměněné podobě. Chceme do terénu vybíhat ve dvou skupinkách – pro pokročilejší běžce a pro ty, kteří s běháním teprve začínají.

Zmínili jste pokračování Bíloveckého majáku. Prozradíte, na jaké hosty se mohou posluchači tentokrát těšit?

Filip: Loňský premiérový ročník jsme chystali narychlo a do poslední chvíle jsme nevěděli najisto, kdo přijde. Nakonec to vše dopadlo nad naše očekávání, a proto jsme se rozhodli pokračovat v majáku i letos. Tentokrát naše pozvání přijali Adam Peschel, který jezdí Stuntriding na motorce, nebo Ivo Martiník, jenž se věnuje reklamě a obecně médiím.

Třetím hostem bude výrobce hodinek Ondřej Berkus ze Slatiny. Myslím si, že to bude opět zajímavé povídání, protože to jsou příběhy, které podle mě skoro nikdo nezná. A pokud dorazí i čtvrtý host, tak to bude překvapení také pro nás.

Podle čeho si hosty vybíráte?

Filip: Hosty si vybíráme podle toho, co dělají, jak je to pro nás zajímavé nebo až neobvyklé, anebo podle toho, jak jsou v tom, co dělají, dobří. Maják totiž není postavený na lidech z byznysu, respektive na jejich finančním úspěchu. Je to spíše o spokojenosti z jejich práce, která může být různorodá.

Cílem je ukázat netradiční příběhy z maloměsta a jeho okolí.