Finále soutěže se blíží. Podaří se studentům zazářit s modely muzea a stadionu?

Mladí stavaři z Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kopřivnice si pro letošní jedenáctý ročník celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky vybrali národní hokejový stadion a originální otáčející se muzeum.

Studenti z Kopřivnice chtějí letos v lepenkářské soutěži uspět s modely otáčejícího se muzea a národního hokejového stadionu.Foto: Archiv pořadatelů

Tématem lepenkářské soutěže, jejímž pořadatelem je Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, je totiž letos Originální turistická atrakce nebo stavba jako zviditelnění Česka v zahraničí.

Po několikaměsíčním úsilí a intenzivní práci dokončili kopřivničtí studenti oba své modely a poslali je do soutěže. Zda postoupí do užšího finále, které vyvrcholí 21. června v Brně, bude známo v nejbližších hodinách.

„Odborná porota vybere do 7. června šest staveb, které postoupí do finále," uvedl zástupce pořadatelů Lukáš Klapil s tím, že porotci u jednotlivých modelů hodnotí například originalitu, ale cení si i neotřelé myšlenky soutěžících. Do letošního zápolení s vlnitou lepenkou se přihlásilo celkem třicet středních stavebních škol z různých koutů České republiky.

Pro upoutání poroty si mohli studenti zvolit rovnou dvě originální stavby, vytvořené zcela ve své režii. O prvenství se v závěrečném finále popere šestice modelů, z níž porota vybere celkového vítěze.

FINÁLE V BRNĚ

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve středu 21. června v jedinečných prostorách Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v jihomoravské metropoli. „Tato státní paměťová instituce v tomto objektu dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celé Evropy. Její muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě," podotknul Lukáš Klapil.

Odtud si nejúspěšnější soutěžní skupiny odvezou ceny v hodnotě několika tisíc korun. Škola vítězného projektu získá ceny v hodnotě 20 tisíc korun, druhé místo slibuje ocenění ve výši deseti tisíc korun a bronzový stupínek pořadatelé ohodnotí částkou pěti tisíc korun.

Jedenáctý ročník lepenkářského klání, které letos vstupuje do nové dekády, se pořadatelé rozhodli ozvláštnit také novinkou. „Šest finálových škol bude nově bojovat o čtvrtou cenu v hodnotě pěti tisíc korun. Jedná se o titul Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu do finále," vysvětlil zástupce pořadatelů projektu Stavby z vlnité lepenky, jehož cílem je poukázat na ekologické výhody tohoto obalového materiálu.