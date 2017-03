Frenštát letos vydá na nové investiční akce a opravy desítky milionů

Plán oprav a investic schválili frenštátští zastupitelé na svém posledním zasedání. Určitě největší investiční akcí města pro letošní rok je obnova bruslení ve Sportovním areálu pod Horečkami.

První etapa, která je nyní v realizaci, si vyžádá finanční prostředky ve výši 20,2 milionu korun, přičemž většinu těchto peněz město vyčlenilo již loni.

„Mezi další akce, jejichž realizaci schválilo zastupitelstvo města již v minulém roce, patří také přístavba a rekonstrukce šaten na Základní škole Tyršova 913 a sedmá etapa regenerace panelových sídlišť Rožnovská a Františka Horečky," uvedla mluvčí města Iva Vašendová a upřesnila, že na rekonstrukci šaten půjde 8,6 milionu korun, na regeneraci sídlišť 6,2 milionu korun.

Hodně peněz město letos investuje do komunikací a dopravy, celkově 13,3 milionu korun. „V letošním roce se jedná například o rekonstrukci místních komunikací či jejich částí v ulicích Dolní a Podkopčí, Na Nivách, chodníku v Martinské čtvrti, mostu přes Lánský potok. Budou vybudována odstavná stání, či zadáno zpracování dopravní strategie města. V řešení je několik projektových dokumentací na výstavbu nových pěších komunikací a přechodů pro chodce," uvedla Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Téměř 2,8 milionu korun má jít na regeneraci městské památkové zóny. Část těchto peněz půjde na sanaci suterénu budovy radnice, zbytek dostanou soukromí vlastníci na opravy či rekonstrukce budov v městské památkové zóně. „V rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón město získalo pro letošní rok dotaci ve výši 1,8 milionu korun," doplnila Kateřina Pustějovská a dodala, že pokračovat má také rekonstrukce chatek v autokempu, která začala v roce 2015. Zastupitelé letos schválili částku 1,6 milionu korun.

Nemalou sumu město investuje rovněž do oblasti bytového hospodářství. Zhruba 14 milionů korun půjde na rekonstrukci střešních krytin dvou domů ve Školské čtvrti, výměny výtahů a různé stavební úpravy.

„Zastupitelé schválili použití finančních prostředků v široké škále oblastí života města. Počínaje místními komunikacemi, regenerací městské památkové zóny, přes sociální bydlení, dětské hřiště, až po investice do městského informačního systému, autokempu či městského hřbitova. Je nutné si uvědomit, že se jedná nejen o investice do nových projektů, ale převážně do oprav a rekonstrukcí stávajícího majetku, jehož je město vlastníkem a jakožto řádný hospodář s ním tak musí nakládat," shrnul Pavel Mička, místostarosta města.

