Ve Frenštátě pod Radhoštěm spoléhají na šikovné ruce

Kolem milionu korun možná ušetří Frenštát pod Radhoštěm díky pracovníkům technických služeb. Jejich vedoucí přesvědčil zastupitele, že není důvod zatím investovat do nové rolby na led.

Sněhová rolba. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Ve Frenštátě pod Radhoštěm chtějí už letos vystavět nové kluziště, a tak zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání projednávali případnou nutnost pořízení rolby na led. O zcela nové rolbě město ale neuvažuje, jednalo by se pouze o repasovanou, která by stála kolem 1,2 milionu korun.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová v úvodu uvedla, že problematikou pořízení rolby se zabývala rada města, která doporučuje v současné fázi rolbu nepořizovat. „Požádám o vyjádření ředitele technických služeb, který provedl i s pracovníky TJ Frenštát prověření funkčnosti a schopnosti provozu stávající rolby, která je schopná nějakou dobu tu funkci plnit a je ve stavu, kdy stačí minimální náklady na její údržbu," nastínila starostka.

Nejprve ale vystoupil zastupitel Jiří Novotný, předseda TJ Frenštát pod Radhoštěm. „Ta rolba je stará asi pětatřicet let. Paradoxně byla do Frenštátu dodána ještě dříve, než byl postaven zimní stadion, takže dva roky ji měla zapůjčenou Kopřivnice," podotknul Jiří Novotný.

JEDINOU OPRAVOU BYLA VÝMĚNA MOTORU

Zastupitel poté pokračoval s tím, že volal člověku, který s předmětnou rolbou na frenštátském zimním stadionu dlouhá léta jezdil. „Volal jsem panu Mladěnkovi. Ptal jsem se, jestli na ní byla někdy provedena nějaká generální oprava, a on řekl, že ne. Byl tam jen vyměněn motor, který jsme získali z JZD, byl starší a to už je také tak dvacet let," sdělil Jiří Novotný.

Nato doplnil, že když se ptal na technický stav rolby, dozvěděl se, že rolba bude mít určitě problémy. „Že jsou tam nádrže, které byly už před dvaceti roky rezavé. Prý je nějak dali dohromady, ale že pokud nejela pět let, určitě bude mít problém s tím, aby z ní stříkala voda na úpravu plochy," řekl Jiří Novotný a upozornil, že se také může stát, že se stará rolba po 14 dnech provozu kluziště pokazí, a co potom.

Ředitel technických služeb Pavel Stachura ale situaci vidí úplně jinak. „Ve stávající rolbě je motor ze zetoru, který dokáže opravit prakticky každý mechanik u nás na technických službách. Je to kus železa, na kterém není co zničit, a trocha hydrauliky, která funguje. Výrobce dnes už sice neexistuje, ale jeho nástupce převzal veškeré opravy a díly na tu rolbu existují i v dnešní době," uvedl Pavel Stachura.

Poté připustil, že nádrže byly rezavé, ale pracovníci technických služeb je zavařili a chystají ještě jejich další úpravy. „Troufám si říci, že ta rolba ještě může nějaký rok fungovat. Je to jednoduchý stroj, a když koupíme jakoukoliv jinou rolbu, tak ten její princip bude úplně stejný. Budeme kupovat něco, co tady máme. Měl jsem schůzku s člověkem, který tady jezdíval, a ten mi potvrdil, že ta rolba je skvělý stroj s obrovským zásobníkem a že se právě hodí pro otevřené kluziště," dodal Pavel Stachura.

Starostka Leščišinová poté dala na zvážení, zda zastupitelé budou pro koupi repasované rolby za více než milion korun nebo pro opravu staré rolby za zhruba 50 tisíc korun. Zastupitelé většinou hlasů rozhodli, že zatím postačí rolba stará.