Závody a zábava na sněhu i non-stop lyžování. HEIpark Cup je opět tady!

Závody a zábava na sněhu i non-stop lyžování. To vše už tento víkend nabídne v pořadí již osmý ročník zimního HEIpark Cupu v areálu Heipark v Tošovicích.

HEIpark cup v Tošovicích u Oder. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivan Pavelek

Hlavní program akce vypukne v sobotu v 9 hodin ráno registrací do lyžařských závodů dětí do 14 let, které se o co nejlepší umístění na trati poperou o hodinu později.

V tutéž dobu začne také registrace do divácky atraktivních závodů ve Snowparku, jejichž účastníci vyjedou na trať plnou překážek úderem 11. hodiny.

Juniory a dospělé milovníky zimních sportů čekají lyžařské závody ve slalomu od 17 hodin, registrovat se do nich mohou však již o hodinu dříve. Pak už přijde na řadu vyhlášení výsledků a večerní zábava na sněhu, o kterou se bude starat DJ Lukáš Bury.

Ani letos nebude chybět non-stop lyžování, které odstartovalo v pátek a potrvá až do neděle a testování lyží zdarma.

Pořadatelé akce upozorňují, že kromě vyhrazených prostor a částí svahů bude areál volně přístupný.