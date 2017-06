Hlasujte pro Svatební pár Novojičínska. Je tady 3. kolo

/ANKETA, FOTOGALERIE/ Vyberte nejsympatičtější svatební pár okresu. Přinášíme snímky soutěžních párů dalšího kola.

Je tady 3. kolo, ve kterém vám představujeme další tři soutěžní páry.

Hlasovat můžete na této stránce v anketě pod článkem.A to do konce týdne - do neděle 4. června do 14.00 hodin.

Vždy z jedné IP adresy 1 x za 24 hodin.



Ještě stále máte šanci i vy vyhrát zajímavou cenu!

Měli jste nedávno svatbu?

Soutěžit mohou páry, které uzavřely sňatek loni nebo letos a mají bydlište na Novojičínsku.

Každé úterý představíme v Novojičínském Regionu a na webu Novojičínského Deníku páry týdenního kola a vy, čtenáři, svým hlasem rozhodnete, který pár postoupí do velkého finále.

Vítězný pár získá poukaz na wellness pobyt v SPA**** hotelu Lanterna.

Do soutěže budou zařazeny pouze kvalitně pořízení fotografie (kvalitu posoudí redakce Deníku), označené jmény, příjmením, bydlištěm novomanželů a datem svatby.

Zasláním fotografie do soutěže souhlasíte s jejím zveřejněním.

Fotky svatebních párů posílejte na e-mail: redakce.novojicinsky@denik.cz.