Hotelu Praha nová podoba sluší, staré milionové dluhy ale zůstávají

Na další etapu rekonstrukce novojičínského skvostu padlo přes čtyři miliony korun. Ještě více ale dluží první nájemník nemovitosti.

Rekonstruovaná fasáda novojičínského Hotelu Praha v Novém Jičíně.Foto: DENÍK / Adam Knesl

Secesní skvost Nového Jičína několik týdnů zakrývalo nevzhledné lešení, a po jeho odtranění se podoba Hotelu Praha opět ukázala v celé své kráse. Nejviditelnější změnou je nová fasáda, vyměnily se dále dveře v restauraci a hotelovém vstupu, zrekonstruovaly se salonky.

„Náklady přesáhly 4 miliony korun, přibližně 1,2 milionu korun se podařilo uhradit z dotace z ministerstva kultury a z Moravskoslezského kraje. Do konce roku bude ukončena první etapa rekonstrukce sociálních zařízení hotelových pokojů za téměř 3 miliony korun," sdělila výše nákladů poslední rekonstrukce Marie Machková, mluvčí města.

Stavební zásahy se výrazně dotkly nejen vnější podoby, ale také interiéru. „U vstupu do restaurace, do kuchyně a recepce se měnily staré dveře s kovovými rámy za dřevěné s fazetovými výplněmi. V části, kde se vchází do hotelu, se odstranilo obložení, ke schodišti se instalovalo mosazné zábradlí," popsala práce v přízemí historické budovy Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.

Radikální přeměnou prošly tři salonky v prvním poschodí. Ve všech bylo odstraněno obložení, v předsálí se navíc zbourala příčka, zrušila se šatna a prostor se otevřel a prosvětlil. „Měnila se také elektroinstalace a u všech místností vstupní dveře," dodala Blanka Zagorská.

Opravou prošla i fasáda, která nakonec získala i jiný barevný nátěr.

Novojičínská radnice má Hotel Praha ve svém majetku od začátku roku 2013 a doposud do něho investovala 15 milionů korun, z toho čtvrtinu pokryly dotace. V současné době hotel provozuje druhý nájemce, ten první za sebou nechal pořádné dluhy, ať už za nájem či energie.

Aktuálně se dlužná částka přibližuje k sumě 5 milionů korun, kdy největší podíl představují pokuty za předčasné ukončení nájmu a úroky.

„Na panu Bobbaersovi (první nájemce pozn. red.) se soudně vymáhá dluh na nájemném 217.950,00 Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši 292.249,00 Kč a za rok 2014 ve výši 958.028,00 Kč, smluvní pokuta za předčasné ukončení nájemní smlouvy ve výši 3.375.900,00 Kč a další smluvní pokuty a úroky z prodlení z dlužného nájemného a ze služeb, které narůstají do zaplacení jistiny," potvrdila Deníku jednotlivé dluhy mluvčí radnice.

„Pan Bobbaers neuhradil nic, čeká se na nařízení soudního jednání," dodala. Celková dlužná částka k dnešnímu dni dosahuje hodnoty převyšující 4,8 milionu korun.