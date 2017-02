Jarní prázdniny přijdou vhod milovníkům lyžování

Školáci v novojičínském okrese mají od pondělí prázdniny. Ti, co mají rádi lyžování, mají mnoho možností. Zatím jsou ideální podmínky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Janeček

Na Pustevnách jsou v provozu čtyři sjezdovky. Malá sjezdovka o délce 900 metrů má převýšení 170 metrů, Lokomotiva dlouhá 450 metrů je s převýšením 81 metrů, v provozu jsou také sjezdovky Pod Šumnou a Dětská.

Na své si na Pustevnách přijdou rovněž běžkaři. Ze sedmi tras je pět sjízdných, z toho dvě jsou upravené. Takže parádní lyžování si mohou běžkaři užít na pětikilometrové závodní běžecké trase a na šestnáctikilometrové trase Martiňák Pustevny.

Důvody, proč některé běžecké trasy provozovatel, společnost Pustevny s. r. o., neupravuje, vysvětluje na webových stránkách společnosti Petr Chrostek, vedoucí lanové dráhy a ski-areálu. V našem zájmu je upravovat co nejvíce, neboli všechny běžecké tratě, protože dostáváme dotace podle ujetých kilometrů. Bohužel příjezdová lesní cesta z Pusteven na trasu chata Mír-Skalíkova louka je po generální opravě a investor oprav, společnost České lesy, nám po dobu záruky na dílo nepovolil vjezd rolbou na tuto cestu po dobu dvou let," uvádí Per Chrostek s tím, že na zmíněnou cestu se dá vjet také z hlavní cesty pod parkovištěm. Problém je v tom, že pokud není souvislá a hrubá sněhová pokrývka na hlavní silnici, nesmí rolba ani na ni.

Na běžeckém okruhu kolem Zmrzlého a okruhu přes Velkou sjezdovku jsou zase několik set metrů dlouhá místa, kde vítr odfoukal sníh až na kameny, které by rolbu mohly při přejíždění poškodit.

V HeiParku v Tošovicích u Oder jsou v provozu všechny sjezdovky, ty nejdelší H1 a H2 mají délku 400, respektive 380 metrů. Kratší má převýšení 80 metrů, delší 70 metrů. Kromě dětské pomy jsou k dispozici ještě dva dětské lanové vleky, které jsou zdarma. Milovníci adrenalinu si mohou užít ve snowparku, nebo snowtubingu. Novinkou, kterou přivítají zejména rodiče s dětmi, je svah pro bobování a sáňkování. V provozu je také pětisetmetrový běžecký okruh. A komu se nechce lyžovat, ten může využít skoro kilometr dlouhou bobovou dráhu.

V provozu je rovněž celý Lyžařský areál Svinec v Novém Jičíně, který má ideální sněhové podmínky. „V příštím týdnu bude navíc provoz od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin," informují webové stránky areálu s tím, že pro děti je přichystaná atrakce sněhová hora. Hlavní sjezdovka na Svinci má 470 metrů s převýšením 120 metrů, dětský vlek měří 50 metrů.

Také areál Červený kámen v Kopřivnici hlásí výborné podmínky k lyžování na sjezdovce s horním vlekem dlouhým 480 metrů s převýšením 83 metrů a dolním vlekem dlouhým 250 metrů s převýšením 53 metrů. Provozovatel láká na večerní lyžování, které je každý den s výjimkou neděle. V úterý a ve čtvrtek od 17.30 do 20 hodin, v ostatní dny již od 16.30 do 20 hodin.

Lyžovat se dá také v obci Rybí, kde je k dispozici 220 metrů dlouhý kopec Polďák a také šedesátimetrový provazový vlek pro děti.

K oblíbeným destinacím lyžařů z Novojičínska patří také areály na Bečvách na Valašsku. Lyžařský areál Rališka na Horní Bečvě se dvousedačkovou lanovkou hlásí výborné podmínky k lyžování, které je denně od 9 do 21 hodin. Nejdelší sjezdovka má 650 metrů s převýšením 124 metrů, děti a začátečníci mohou využít dvousetmetrové sjezdovky s padesátimetrovým převýšením.

Podobné podmínky k lyžování má například nedaleký areál U Sachovy studánky, kde je nejdelší sjezdovka dlouhá 640 metrů.

Výborné lyžařské podmínky ale v těchto i následujících dnech slibují mnohé další areály v Beskydech i v Jeseníkách.