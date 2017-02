Jedovaté panely půjdou pryč. Diskutovaná rekonstrukce dostává reálnější podobu

O nutné rekonstrukci centrálního objektu Mateřské školy U Sýpky ve Fulneku se hovoří již několik let. Důvodem je špatná střecha, a hlavně zdravotně závadný boletický panel, který obsahují obvodové zdi objektu školky.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Rekonstrukce školky přišla na přetřes také na posledním zasedání zastupitelstva. „Zpracovali jsme materiál, kde je uvedeno, v jaké fázi se nachází tento projekt na rekonstrukci objektu," uvedla starostka Fulneku Radka Krištofová s tím, že vedení města tak reaguje na časté dotazy z řad zastupitelů.

Dotazy ale padaly i nyní. Zastupitele Reného Jurošku zajímalo, zda je předmětem rekonstrukce také likvidace nebezpečného odpadu konkrétně boletického panelu. „To v tom projektu nikde nevidím, tak mě zajímá, jestli to v tom už je zahrnuto," poznamenal René Juroška.

Po kladné odpovědi Dušana Hynčici, vedoucího odboru investic a životního prostředí Městského úřadu Fulnek, se René Juroška ještě informoval na případný termín dokončení projektu. Ten ale zatím není upřesněn.

René Juroška pak připomněl, že vyprojektovaná cena 33 milionů korun se blíží k částce, s níž kdysi město počítalo na výstavbu zcela nové školky. „Můj názor je, že nová školka by řešila problém, který určitě nastane při rekonstrukci se stěhováním," upozornil zastupitel Juroška a dodal, že město Stříbro zažádalo o dotaci a dostalo na výstavbu nové školky devadesát procent dotace. „Kdyby to pokračovalo, jak to bylo nastartováno, bylo by to pro nás mnohem zajímavější," podotknul René Juroška.

Rekonstrukce stávajícího objektu školky zahrnuje například demontáž stávajícího obvodového pláště s dozděním nových obvodových stěn a zateplení objektu, zateplení střechy, výměnu dveřních a okenních výplní, rekonstrukci různých rozvodů i elektroinstalace, a také bezbariérovou úpravu objektu.

Z materiálu, který měli zastupitelé k dispozici, vyplývá, že cena rekonstrukce objektu MŠ U Sýpky podle předběžného položkového rozpočtu je kolem 33 milionů korun. Město podalo žádost o dotace na zateplení. Předpokládané způsobilé výdaje činí cca 9 mil. Kč, výše dotace činí 40 procent ze způsobilých výdajů.