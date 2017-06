Jen stěží uvěřitelný příběh dvojí lásky skončil

V neděli zemřel v Hodslavicích ve věku 93 let Miroslav Merenda. Muž, který prožil stěží uvěřitelný příběh dvojí lásky.

Ve vitríně v pokoji měl Miroslav Merenda fotografie obou svých životních lásek vedle sebe.Foto: Deník / Pavelek Ivan

Miroslav Merenda (na snímku níže), bratr již dříve zesnulého básníka Jaroslava Merendy, oslovil redakci Novojičínského deníku před dvěma roky, když hledala pamětníky II. světové války. Během dvou návštěv u něj doma sdělil redakci řadu příběhů. Jeden z nich byl o jeho dvou životních láskách.

V roce 1944, kdy jako totálně nasazený jezdíval denně z Domoracu v Hodslavicích na šachtu, prožíval podle svých slov Miroslav Merenda nejhorší období. „Vlakem jsem jel do Ostravy, tam jsem přestupoval na Mariánské Hory, pak na šachtě jsem si to denně odbyl s lopatou a pak zase zpět. Pět hodin denně jsem procestoval," vzpomínal Miroslav Merenda.

Poté připomněl 16. duben 1944, kdy se jako dvacetiletý zamiloval do sedmnáctileté dívky Miládky. „To jsem netušil, jak po šedesáti letech tento den poznamená můj život," pokračoval Miroslav Merenda.

PO VÁLCE SE ZAMILOVAL PODRUHÉ

Přišel konec války a koncem léta roku 1945 Miroslav Merenda už jako vyučený knihkupec pracoval v knihkupectví v Novém Jičíně. „Každé ráno jsem chodíval z horního konce na dolní konec dědiny na železniční zastávku. Občas jsem dohnal jednu dívku, která šla tím směrem. Tak jsme chodili kousek cesty spolu a tehdy jsem zjistil, že se jmenuje Liduška a pracuje v Novém Jičíně na radnici," vyprávěl tehdy Miroslav Merenda, jenž si pečlivě zaznamenával během života různé události, které právě prožil.

Koncem roku 1945 již byli oba mladí lidé přesvědčeni, že ten druhý je pravý, jejich velkou vzájemnou lásku 1. října 1946 přerušila na dva roky povinná vojenská služba. Miroslav Merenda poznamenal, že tehdy své milé napsal více než stovku dopisů, ona jemu také velmi často psala. „Všechny ty dopisy dodnes mám schované," podotkl s tím, že nedlouho po návratu z vojny, v sobotu 11. června 1949 byla svatba.

S manželkou občas vzpomínali i na dávné lásky a tak si 12. října 1997 Miroslav Merenda uvědomil, že jeho první láska Miládka by slavila 70 let. „Nic jsem o ní nevěděl, zvědavost zvítězila, tak jsem po ní začal pátrat. Ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde kdysi dávno bydlela, zjistil, že je už od roku 1980 vdova. Poslal jí tedy gratulaci k narozeninám. „To ještě manželka žila," upozornil Miroslav Merenda.

SETKÁNÍ PO LETECH

V únoru 1998 se s Miládkou opět po více než půlstoletí setkal. „Setkání trvalo jen půl hodiny. Slíbil jsem, že se občas zastavím nebo napíši. A žili jsme dál, každý svým životem," pokračoval Miroslav Merenda. V noci na 20. března 2002 jeho manželka Liduška náhle, nečekaně zemřela. „Skončilo naše téměř třiapadesátileté manželství," citoval Miroslav Merenda z textu, který měl před dvěma roky sepsaný jako vlastní nekrolog. „Tu velikou bolest mi pomohlo překonat vědomí, že to bylo krásné manželství, ve kterém jsme si zachovali vzájemnou věrnost," dodal.

Půl roku nato se podrobil operaci srdce, která sice dopadla dobře, ale začala na něj doléhat samota. Znovu si vzpomněl na svou první lásku Miládku. „Začal jsem ji navštěvovat stále častěji. Poznávali jsme, že jsme v sobě nalezli vzájemnou oporu," naznačil. V roce 2004, když se jeho první láska nastěhovala do nově postaveného pečovatelského domu, pomáhal jí zařídit byt, ve kterém si vytvořili příjemné prostředí. „Následující léta byla pro nás obdobím pohody, spokojenosti a lásky. Domů jsem jezdíval stále méně," řekl Miroslav Merenda.

Na Miládku ale po čase začaly doléhat zdravotní potíže, které se zhoršovaly i přes intenzivní léčbu. „Přidaly se i psychické problémy," doplnil bývalý evangelický kazatel s tím, že v sobotu 7. prosince 2013 museli odvézt Miládku do nemocnice, odkud se již nevrátila. Zemřela 22 dnů po hospitalizaci v 86 letech.

Krátce nato, 20. ledna 2014 se Miroslav Merenda vrátil do Hodslavic, do domu, kam se kdysi přiženil. „Nesu si dobrý pocit, že jsem pro obě vykonal, co jsem měl a mohl," uzavřel s pohledem na vitrínu, kde za sklem byly lehce zažloutlé fotografie dvou mladých sličných žen, u každé pak lístek s datem narození a úmrtí. V neděli tento příběh lásky definitivně skončil.