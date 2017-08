K Josefovu dubu přibude domek

Místo, kam chodil rozjímat v Sedlnicích nejslavnější německý romantický básník Josef von Eichendorff, dozná změny. Přibude v něm domek.

Zástupci dodavatele a obce Sedlnice dolaďují detaily stavby, která má připomínat slavného básníka.Foto: Deník / Pavelek Ivan

Německého básníka a prozaika Josefa von Eichendorffa, jenž žil v letech 1788 až 1857, si Sedlničtí považují, podobně jako on měl rád Sedlnice, kam jezdíval na zámeček u dnešního parku vždy od jara do podzimu.

Při příležitosti 160. výročí Eichendorffova úmrtí se obec rozhodla vytvořit něco, co by básníka připomínalo ještě více. Proto v areálu Josefova dubu, v místě, kde kdysi Eichendorff prokazatelně sedával na lavičce u stolu pod asi tři sta let starým dubem, jež je dnes památným stromem, v těchto dnech „vyrůstá“ domeček. Jedná se spíše o objekt, který má připomínat stavbu, jež v místě stávala v době, kdy tam Eichendorff chodil rozjímat a která byla zničena v květnu roku 1945 při osvobozování Sedlnic.

„Pravděpodobně ten domeček zničil výbuch granátu,“ uvedla kronikářka Sedlnic Růžena Marková a dodala, že přesnou podobu stavby se v žádných kronikách nepodařilo najít. Vodítkem je tak jediná fotografie z roku 1920. „Je na ní zachycen ten dub a kousek toho objektu,“ upřesnila Růžena Marková.

Podle Josefa Odstrčila, vedoucího Kulturního a informačního centra Sedlnice, je pravděpodobné, že zkázu objektu na konci války dokonal oheň, což lze usuzovat například z opálených cihel nalezených na místě. „Před pěti lety tady byla jen zarostlá hromada suti a nikdo nevěděl, co tady je. Ale doufali jsme, že tam něco je, tak jsme kopali a vykopali jsme základy,“ řekl Josef Odstrčil. Právě původní základy a část původní cihlové podlahy budou součástí nové stavby.

Ta bude připomínat zchátralý domek, nakloněný na jednu stranu, jako by měl každou chvíli spadnout. Objekt bude bez stěn, pouze v jeho jedné části bude kousek zdi s okenním rámem, takže bude spíše připomínat altán.

„Má to vzniknout jako venkovní amfiteátr, zároveň to bude plnit funkci toho domečku. Určitě by pro nás bylo jednodušší, kdyby to bylo rovné, to napojování trámů bylo mnohem horší, než kdybychom dělali rovnou stavbu. Dřevo, které přišlo opracované, jsme ještě oškubali drátěnými kotouči a opálili, aby dostalo správný vzhled,“ prozradil Jaroslav Starůstka mladší, jenž společně s otcem na počátkem tohoto týdne na místě dolaďovali poslední věci. Jaroslav Starůstka starší, majitel sedlnické firmy, která stavbu provádí, doplnil, že nakloněnou stavbu vypracoval CNC stroj. Kromě toho, že použité dřevo vypadá jako hodně starý materiál, podařilo se Jaroslavu Starůstkovi sehnat také střešní tašky, které mohou mít možná 150 let.

Altánu by chtěli Sedlničtí využívat při různých kulturních akcích, sloužil by jako pódium pro vystupující. Vyzkouší ho již v sobotu 2. září, kdy tento multifunkční památník věnovaný Josefu von Eichendorffovi oficiálně otevřou. V rámci programu vystoupí děti Dabingové školičky Ceny Miroslava Moravce s hrou inspirovanou prozaickým dílem básníka „Ze života darmošlapa“ a část novojičínského dětského pěveckého souboru Ondrášek.

Nové cedule u dubu a u altánu budou nově ve třech jazycích. „Bude to v češtině, němčině a polštině, protože Eichendorff měl v srdci tyto tři národy,“ uzavřel Josef Odstrčil.