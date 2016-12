Karolínka si užívá samostatnosti

Děti mají různá přání, někdo chce počítačové hry, jiný třeba skateboard, devítiletá Karolínka Dejová z Kopřivnice měla velké přání, kterým byl pomocný motorek na invalidní vozík.

Karolínka Dejová při vystoupení na plese motorkářů v Bílovci. Ilustrační foto.Foto: Deník/Ivana Reková

Karolínka totiž trpí svalovou dystrofii, jenže i přes svůj handicap je doslova hyperaktivní. „Kája navštěvuje normální školu, dělá hodně věcí jako ostatní děti, sama říká, že akorát nechodí," přiblížila při našem prvním setkání povahu drobné blondýnky Daniela Seidlová, její babička a pěstounka v jedné osobě.

Kdykoliv si na to setkání vzpomenu, vidím tu usměvavou modrookou blondýnku, jak mi říká: „Sedněte si na něco měkkého." Pak mi ukazuje, jak umí hrát na flétnu, jak umí na vozíčku stepovat a hlavně tančit.

Tanec byl Karolínčin sen, který se jí splnil před třemi roky. Daniela Seidlová ale neopomněla připomenout, jak byly Kájiny taneční začátky těžké. „Bylo to pro ni i bolestivé, ale svou tvrdostí a tvrdohlavostí to dokázala překonat," poznamenala Daniela Seidlová. Karolínka postupně začala vystupovat s taneční skupinou a nakonec se dočkala potlesku na otevřené scéně na mnoha soutěžích, vstoje jí tleskala i pražská Lucerna. Jako první zdravotně postižené dítě v České republice získala Zlatý oříšek, který se uděluje talentovaným dětem, a to právě za tanec.

Bylo tehdy krátce po Vánocích, když mi Karolínka řekla, že by si přála motorek na vozík, aby mohla více jezdit sama. „To je ale motorek na principu elektrokola, kdy ona musí vyvinout vlastní sílu. Ten motorek jí to jen ulehčuje," vysvětlila princip motorku Daniela Seidlová.

S iniciativou pomoci malé Káji přišla Hana Honová, provozovatelka Motorbaru v Bravanticích. Tam se konal motorkářský ples a jeho účastníci předali Daniele Seidlové 27 tisíc korun, další peníze přidali při první jarní vyjížďce na zahájení letošní sezony. Daniela Seidlová sdělila, že sice nějaké peníze našetřili sami, ale ty by zdaleka nestačily. Začali se přidávat další dárci, někdo sbíral vršky z PET lahví, mnoho dalších lidí, organizací i podnikatelů přispělo penězi. Samotný motor stál 129 tisíc korun, k němu ještě byla nutná osa za dalších asi pět tisíc, která se musela přimontovat na kola. Už v červnu ho Karolínka měla na vozíku.

„Je to super. První, co bylo, že vyrazila se spolužačkami na zmrzlinu, a bylo vidět, že to byl pro ni úžasný zážitek, že se mohla sama pohybovat v Kopřivnici v centru. Já jsem jen trnula, Ať se jí něco nestane, protože ona je přece jen trochu divoká," podotkla s úsměvem Kájina babička.

Karolínka si užívá více samostatnosti, i když do školy jí její pěstouni raději motor nedávají kvůli schodišti. „Ale už se naučila sjíždět z chodníku, zastavovat u přechodů, aby se mohla rozhlédnout: Je to poznat, že je mnohem více samostatná," doplnila Daniela Seidlová, která si, stejně jako Karolínka, a mnoho dalších lidí přeje, aby Karolínka byla jednou natolik samostatná, že kaluž nepřejede, ale obejde. „Musíme věřit," uzavřela Daniela Seidlová.

Co bylo pro právě končící rok typické? Zbytečné spory, přepjaté emoce a lidské tragédie? Jistě. Určitě to byl ale i rok plný podobných kladných lidských příběhů.

Redakce Novojičínského deníku vám přeje vám i vašim blízkým nejen o vánočních svátcích klid a mír. Šťastné a veselé!