Katovnu ovládl na chvíli duch Černobylu

Katastrofu, která měla hrůzné následky na velkém území Evropy, zejména kvůli podcenění rizik, si připomněli v úterý lidé, kteří se sešli v Katovně v Odrách.

Pohled na černobylskou jadernou elektrárnu zhruba dva dny po katastrofálním výbuchu 4. reaktoru v dubnu 1986Foto: ČTK/AP/STR

Loni v dubnu to bylo přesně 30 let od exploze ve 4. reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině. O vzniku exploze, následcích, i o tom, jak Černobyl a blízké okolí vypadají dnes, hovořili v úterý 17. ledna v oderské Katovně Jakub Zeman a Alena Bučková z Oder. Černobyl navštívili loni v říjnu.

„Chtěl jsem to stihnout, ještě než ten čtvrtý reaktor přikryjí novým sarkofágem. V listopadu přesunuli po kolejích nový sarkofág, kterému se říká Novarka a přikryli jím ten blok, ve kterém byla havárie. Takže už to asi nikdo tak, jak to vypadalo, neuvidí," vysvětlil Jakub Zeman, jenž v úvodu stručně vysvětlil princip, na kterém černobylská jaderná elektrárna pracovala a srovnal ho s fungováním jiných jaderných elektráren.

Posléze Jakub Zeman uvedl, že v osudné datum, v noci na 26. dubna 1986, mělo vedení elektrárny v plánu udělat jednoduchý experiment.

„Kdyby z jakéhokoliv důvodu poklesl tlak páry, tak jestli generátor vyrábějící elektrický proud bude schopen vyrábět elektřinu ještě čtyřicet vteřin pro pohánění chladících čerpadel. Těch čtyřicet vteřin bylo zapotřebí k tomu, aby se spustily náhradní dieselové generátory, které by zajistily chlazení," nastínil Jakub Zeman a dodal, že tehdy nastala první chyba, když si Sověti mysleli, že jde o elektrotechnický experiment a nikoliv jaderný.

V jednu hodinu ráno začal experiment podle plánu, načež následoval řetězec chyb, který dospěl po zhruba 24 hodinách do fáze výbuchu.

„Nebyl to jaderný výbuch jako v Hirošimě. Dá se to přirovnat k výbuchu parního kotle, který nevydržel tlak," pokračoval Jakub Zeman s tím, že oficiálně je uváděno 38 obětí v přímé souvislosti s výbuchem a krátce po něm. O tom, kolik lidí zemřelo následně, lze jen spekulovat. Jen v případě takzvaných likvidátorů následků, kteří odstraňovali kontaminovaný materiál, se hovoří o deseti tisících.

Nedlouho po výbuchu se jaderný mrak vydal směrem na Pripjať, moderní městečko s asi 40 tisíci obyvateli, které Sověti začali evakuovat až 24 hodin po výbuchu. I toto místo Jakub Zeman s Alenou Buczkovou navštívili.

„Bylo to město s mladými rodinami, věkový průměr byl kolem šestadvaceti let. Je tam vidět, že tam byla samá škola, školka, bazén, kino, kulturní dům," popisovala Alena Buczková fotografie, na nichž byla řada staveb prorostlá náletovými dřevinami, jako by byly součástí divoké přírody. Podobně to vypadalo i v okolí pripjaťské nemocnice, v níž ještě v současné době je možno vidět například skříně s léky a také ceduli s nápisem „Ve jménu života".

