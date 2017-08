Klimatizace nejde, úředníky trápí horko

Horko k nevydržení je v létě ve více prostorách budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Klimatizace je nutná

lustrační foto.Foto: Deník / Pavelek Ivan

Závada na klimatizaci způsobila to, že při posledních zasedáních zastupitelstva v zasedací síni frenštátské radnice bylo skutečně hodně teplo. V průběhu jednání o komplexním řešení zasedací místnosti, mimo jiné i vzduchotechniky, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová uvedla, že vzhledem k tomu, že se nejprve musí řešit oprava střechy, nemá smysl zabývat se problematikou řešení zasedací místnosti, a navrhla odložení tohoto bodu s tím, aby zastupitelé odsouhlasili vyčlenění prostředků pouze na vzduchotechniku.

Zastupitel Jiří Unruh ale vyslovil obavu, že rozpočet města je už tak hodně zatížen a peníze na vzduchotechniku mohou chybět. Proto navrhl odložit také jednání o vyčlenění částky 200 korun na projektovou dokumentaci, která vzduchotechniku řeší. Starostka Zdeňka Leščišinová upozornila, že se nejedná jen o vzduchotechniku v zasedací místnosti, ale v celé budově radnice.

Na starostku navázala Kateřina Pustějovská, vedoucí odboru investic a rozvoje města, jež odkázala přítomné na pasport týkající se nákladů, které se v budoucnu do budovy radnice budou muset investovat.

„Projektová dokumentace na úpravu zasedacích místností je zpracovaná. Klimatizační jednotka, která tady je, je nefunkční a neopravitelná. Klimatizace včetně rozvodů a řídící jednotky vychází podle projektu na milion a půl. Ale pokud to budeme dělat samostatně a nebudeme řešit komplexně celou budovu, budeme těžko napojovat další prostory,“ nastínila Kateřina Pustějovská a dodala, že se zateplením budovy a opravou střechy by se zároveň měla řešit, aspoň projekčně, vzduchotechnika celé budovy. „Abychom pořešili i prostupy na střechu, kde by byly v budoucnu klimatizační jednotky,“ dodala.

„Je dobře, že to zaznělo. V tom, v čem tady sedíme od tří hodin odpoledne, v tom sedí zaměstnanci v patře pod střechou, kam si před rozhodováním každý zastupitel může zajít. Pracovní podmínky v teplém počasí jsou tam katastrofální. Přitom o klimatizaci hovoříme celou dobu, co tady jsem. Teď máme možnost to udělat, obávám se, že pak už ta možnost nebude,“ reagovala starostka na slova vedoucí odboru investic.

Zastupitel Unruh sdělil, že chápe, že podmínky těch, kteří pracují v horku, nejsou dobré. „Ale je to moc peněz. Dostáváme se někam ke čtyřiceti až padesáti milionům celkově,“ zdůraznil Jiří Unruh.

Zastupitele Jana Břusku zajímalo, jestli existují revizní zpráva a protokol o stávající klimatizaci, že je neopravitelná. Kateřina Pustějovská jej ubezpečila, že ano. „Sluncem zalitá kancelář je tvrdá, ala dovoluji si upozornit, že v Ostravě je nedaleko pivovaru Ostravar totálně zklimatizovaná správní budova a jsou tam půtky a boje, protože asi třetina lidí jsou pro klimatizaci a zbytek z toho onemocní,“ poznamenal Jan Břuska.

Na nutnosti začít pracovat na nové vzduchotechnice se nakonec shodla většina frenštátských zastupitelů.