Knížecí cesta dostane nový povrch

Knížecí cesta, která spojuje obec Trojanovice s Pustevnami, se má opravovat. Krajští radní doporučili zastupitelům odsouhlasit dotaci.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

O nutné opravě Knížecí cesty, která vede z Ráztoky, místní části Trojanovic, na Pustevny, se mluví již nějakou dobu. Nyní to vypadá, že se konečně začne něco dít. Radní Moravskoslezského kraje doporučili krajským zastupitelům, aby odsouhlasili dotaci šest milionů korun, kterou by obec Trojanovice, jako vlastník komunikace, použila na opravu.

Pět kilometrů dlouhou komunikaci s převýšením 400 metrů Trojanovice převzaly od Moravskoslezského kraje před dvěma roky. Již tehdy byla ve špatném stavu a jen do odvodnění obec investovala 600 tisíc korun. Na celkovou opravu ale nemá peníze, proto požádala o dotaci.

„Pokud chceme, aby lidé přijeli do Beskyd, musíme tu cestu nechat spravit. Knížecí je samá díra, to je na ostudu. Ale hlavně jde o bezpečí turistů, lyžařů, cyklistů i koloběžkářů. Počítám s tím, že po kvalitním povrchu z Pusteven do Ráztoky by se mohli projet už o prázdninách. Rekonstrukce by měla trvat do konce června," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Podle náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jana Krkošky má Knížecí cesta strategický význam pro rozvoj turistiky v Moravskoslezském kraji. Ročně po ní projde přes 150 tisíc lidí. Je to komunikace, kde je zákaz vjezdu motorových vozidel a proto jí hojně využívají cyklisté a koloběžkáři.

Předmětem veřejné zakázky je oprava zhruba pět kilometrů dlouhého úseku o ploše okolo 21,5 metru čtverečního. Předpokládaná hodnota DPH je 7,3 milionu korun.