Kojící polštáře usnadní maminkám kojení

Čtyři nové kojící polštáře zakoupila pro maminky Nemocnice Nový Jičín. Nejvíce je ocení maminky po císařském řezu nebo při kojení dvojčat.

Nov polštáře v novojičínské nemocnici mají usnadnit maminkám kojení.Foto: Archiv Nemocnice v Novém Jičíně

Kojení je velice důležitý proces nejen pro novorozence, ale výrazně ovlivňuje také psychiku a zdraví novopečených maminek po náročném porodu. Tím, že dětem dávají své mateřské mléko se všemi potřebnými látkami, se do těla rodičky navíc vyplavují potřebné hormony, které přispívají k její psychické pohodě.

Aby kojení bylo pro maminky jednodušší a příjemnější, rozhodla se novojičínská nemocnice zakoupit nové kojící polštáře, které maminkám výrazně usnadní kojení, a to v různých polohách.

„Kojící polštáře lze využívat v různých polohách v sedě i v leže, přičemž maminka nemusí dítě držet v náručí, ale jednoduše jej položí do ergonomického polštáře, který dítě podepře,“ nastínila výhodu této pomůcky Eva Opletalová, lékařka novorozeneckého a dětského oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Kojící polštáře mohou v nemocnici nově využívat všechny rodičky, nejvíce je ale ocení maminky po císařském řezu a velkou úlevu pak jednoznačně přinesou maminkám při kojení dvojčat. To potvrzuje také staniční sestra novorozeneckého oddělení novojičínské nemocnice Dana Babelová.

„Velkou výhodou je polštář při kojení dvojčat, které lze s jeho pomocí snadno kojit současně, v různých polohách. Kojenci mohou ležet s nožkami do kříže směrem do maminčina klína, nebo naopak hlavičkami k sobě, v boční, takzvané fotbalové poloze, nebo jedno tak a druhé naopak,“ vysvětlila Dana Babelová a dodala, že ke kojení dvojčátek je nutný speciální tento polštář. I ten je ale v novojičínské nemocnici k dispozici.

Největší výhodou, kterou tato zdravotní pomůcka přináší, je to, že maminkám odpadá nutnost dlouhého a často i náročného držení novorozenců. To však zdaleka není vše. V případě kojení maminek, které si prošly císařským řezem, pomáhají polštáře snižovat tlak na břicho a jizvu.

„Mimo to anatomický tvar pohodlně obepne a zpevní trup maminky, zatímco podpěrka zad napomáhá předcházet bolesti zad a šíje,“ doplnila Radka Miloševská, mluvčí Nemocnice Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL.

Kojící polštáře mohou v novojičínské nemocnici využít všechny novopečené maminky, a to zcela zdarma. A jak takový speciální polštář vypadá?

„Tyto ergonomické polštáře jsou vyplněny molitanovou pěnou, která spolehlivě drží tvar a je vhodná i pro nezkušené maminky,“ přiblížila Eva Opletalová a na závěr doplnila: „Pro naše maminky jsme při výběru kojících polštářů chtěli jen to nejlepší, proto jsme volili americkou značku My Best Friend, která je doporučována řadou laktačních poradkyň včetně mezinárodní organizace La Leche League, jejich polštáře jsou patentované a mnohonásobně oceněné.“