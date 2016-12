Frenštát pod Radhoštěm: Kolem obchodů jsou výkaly a špína

Nepořádek v areálu nákupního centra Kyčera ve Frenštátě pod Radhoštěm je podle místních provozovatelů neúnosný.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Situace s kupícími se odpadky v areálu nákupního centra Kyčera došla tak daleko, že se dostala až na jednání frenštátského zastupitelstva. „V minulosti se o odvoz odpadků staralo město technické služby," uvedla jedna z nájemkyň prostoru v nákupním středisku, Věra Vlková, majitelka knihkupectví Globus. Ta také připomněla, že po prodeji pozemků v areálu nákupního střediska technické služby přestaly odpady odvážet.

„Lidé tam ale byli zvyklí nosit odpadky a ty se tam začaly kupit. Nebezpečí infekce a pobíhající hlodavci mě donutili jít za tehdejším starostou Stanislavem Hrabovským. Ten řekl, že se jedná o veřejný prostor a město bude odpady odvážet. Před vstupem do prodejny potravin a knihkupectví byly nainstalovány odpadkové koše a každý den byl odpad odvezen," pokračovala Věra Vlková. Problém opět nastal, když současný pronajímatel prodejny potravin nainstaloval vlastní odpadkový koš, a technické služby tak odvezly předchozí odpadové nádoby a přestaly odvážet odpady.

„My, z knihkupectví, i zaměstnanci prodejny potravin jsme se snažili nepořádek řešit, ale není v našich silách denně uklízet to, co tam je," dodala Věra Vlková a poukázala na to, že nákupní centrum je asi sto metrů od náměstí. „Věřím, že najdete nějaký způsob k spokojenosti nás všech," poznamenala Věra Vlková, načež nechala promítnout fotografie, na nichž byly například hořící odpadkový koš, roztahané odpady po zemi, místo poznamenané zvratky, výkaly a podobně.

Majitelka části objektu Vlasta Mintělová uvedla, že podle ní je největší nepořádek z baru, který je v patře objektu. „Myslím si, že město vůbec nemělo povolit jakousi hernu nebo bar v takovém středisku. V noci je to tam zech…, zblité i zes…," nebrala si servítky Vlasta Mintělová a dodala, že dům omítli a už několikrát volali pojišťovnu kvůli škodě, kterou někdo způsobil. „Nevím, jestli tam nikdo ze zastupitelstva nechodí, abyste to viděli a snažili se udělat nějakou nápravu," pokračovala Vlasta Mintělová.

Oslovený ředitel Technických služeb Frenštátu pod Radhoštěm Pavel Stachura sdělil, že ani jeden z odpadkových košů v areálu objektu není technických služeb a proto je nevyvážejí, a to již od doby, kdy se objekt dostal do soukromých rukou. Z následující diskuze vyplynulo, že zřejmě neexistuje žádná páka na to, aby lidé v areálu nedělali nepořádek, neboť se jedná o soukromý majetek. Místostarosta Pavel Mička připomněl, že každý podnikatel je povinen zajistit si likvidaci odpadů na vlastní náklady. „Máme určitě zájem, aby tam pořádek byl. V prvé řadě by se měl každý vlastník podívat na to, komu prostory pronajímá, a jak se nájemce chová. Je na diskuzi, jestli tam město bude zajíždět kvůli likvidaci odpadů," dodal místostarosta Mička.

Zastupitel Karel Míček navrhl, aby do doby, než se město s provozovateli nějak dohodne, přidalo k provozovnám několik nádob a kontejnerů na odpad, který by ve zkrácených intervalech odvážely technické služby města. „A vyfakturovali bychom to těm obchodníkům s tím, že jsme jim udělali pořádek kolem jejich obchodu," dokončil myšlenku Karel Míček.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová upozornila, že město nemůže fakturovat tomu, s kým nemá uzavřený právní vztah, což potvrdil právník města. Posléze starostka slíbila, že město vyzve vlastníky a bude se snažit hledat nějaké společné řešení.