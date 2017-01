Aktuální výstava v příborském muzeu aneb Kopřiva je také skvělý materiál

Tři roky příprav zabrala aktuální výstava v příborském muzeum nesoucí název Kopřiva. Jedná se o ojedinělou expozici v rámci Evropy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Pro většinu lidí je kopřiva obyčejnou plevelnou rostlinou, na kterou má od popálení nepříjemné vzpomínky. Jenže v historii lidstva měla i opačnou jedinečnou roli a právě na ni poukazuje výstava Kopřiva v Muzeum a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře.

Kdo by chtěl uhodnout, co stálo za jejím vznikem, měl by pořádně těžký úkol. „Dostali jsme se k tomu přes pohádku Sedmero krkavců, která je původně od Andersena, kde dívka zpracovává kopřivové košile. A na kopřivy jsem začal narážet také při své vědecké práci," přiznal Deníku Václav Michalička, vedoucí příborského muzea.

Výstava kopřivu přibližuje především jako textilní materiál a odhaluje její přínos od pravěku až do současnosti. Na její realizaci muzeum spolupracovalo s více než pětadvaceti odbornými institucemi a s řadou specialistů, kteří například vědecky určovali, zda se jedná o kopřivové vlákno nebo ne.

„Výstava je pojatá tak, že na ni máme originální autentické předměty ze sedmnáctého až dvacátého století, ale také tam máme repliky a rekonstrukce, které jsme dělali přímo tady. Máme tak košili vyrobenou z kopřivy, nebo rekonstrukci velkomoravské tkaniny a další podobné věci," pokračoval Václav Michalička a dále dodal: „Je to ojedinělá výstava v rámci Evropy, protože jsme oslovili nejen všechna muzea v rámci České republiky a Slovenska, ale i v zahraniční."

Na zmíněnou košili padlo dva tisíce rostlin a pracovníci muzea nad její výrobou strávili bezpočet hodin po dobu dvou let. Když pak zjišťovali, kdo další se podobnou výrobou zabývá, nejblíže narazili na lidového umělce z Ruska.

Kopřiva je univerzální materiál, dají se z ní vyrábět hrubé pytle i překrásné jemné krajky, kterých je k vidění asi nejvíce. „Kopřiva je taková utajená. Ona vždycky sloužila jako rituální magická rostlina. I ten kopřivový textil s tím byl trošičku spjatý, proto se ty její nejstarší nálezy nacházejí v hrobové výbavě. Člověk si řekne plevel. Ale tyto kopřivové textilie byly velice nákladné a drahé," poznamenal vedoucí muzea.

Expozice v příborském muzeu stojí za vidění a textilie z kopřivy nejsou zdaleka jedinými artefakty, které lze na výstavě spatřit. Je zde třeba nastražená důmyslná past z kopřivového stébla a další mnohé zajímavosti. Kdo má zájem, má možnost až do 28. května 2017.