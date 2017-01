Kouř: na Novojičínsku zatím jen pár podnětů

Zatím spíše ve stadiu čekání na konkrétní stížnosti je zákonná novinka, která pověřeným úřadům umožňuje případné kontroly topenišť.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Jeden podnět na prověření fungování lokálního topeniště již obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín.

„Fyzická kontrola v domech je při prověřování správnosti topení v souladu se zákonem až tím posledním krokem v postupu úřadu. Úředníci vždy na základě důkazů majitele topeniště upozorní na přestupek a vyzvou ho k nápravě písemně. Až pokud nepomůže písemný kontakt a případně domluva, přistoupí ke kontrole kotle," uvedla mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Zároveň doplnila, že ve městě, které je plynofikované, je nebezpečí znečišťování životního prostředí spalinami z kotlů na tuhá paliva minimální. „Spíše se s tímto problémem lze setkat ve vesnicích a příměstských částech Nového Jičína," poznamenala.

V Kopřivnici zatím odbor životního prostředí kopřivnické radnice stížnosti ze strany občanů na znečišťování ovzduší kouřem z topeniště nezaznamenal. Podle slov vedoucího odboru Hynka Rulíška kontroly kotlů zatím neprováděli a ani žádné kontroly v nejbližší době nechystají.

Následně Hynek Rulíšek připustil, že zaznamenali jeden případ, který by za kontrolu možná i stál. „Víme o jednom případě, ale je to spíše z naší předešlé kontrolní činnosti, který by možná stál za to, abychom se tam podívali. Ještě jsme ale nic konkrétního nezačali dělat," podotknul.

Ani ve Frenštátě pod Radhoštěm si ještě nikdo na špatně topící sousedy nestěžoval. „Zatím jsme kontroly neprováděli a ani jsme nedostali žádný podnět. Samozřejmě, že pokud bychom dostali podnět, tak budeme kontrolu provádět," uvedla Eva Spurná, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Stížnost nezaznamenali ani v Odrách. „Stížnost jsme zatím neměli. Kontroly jsme rovněž zatím neřešili. Pokyny z ministerstva máme, takže jakmile bude více času, vyrazíme do terénu, ale většinou to necháváme na občanech, kdy si mohou stěžovat oni," řekla pro Deník Tereza Matůšů, která má v Odrách a okolí na starosti ochranu ovzduší.

Stížností se zřejmě budou zabývat v Bílovci. „Máme nějaké opakované podněty z jedné obce, ale zatím jsme kontrolu neprováděli a ani kolega ještě vlastní kontrolu neprováděl," řekla Darja Vavříková, vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování.

Novela zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje úředníkům fyzickou kontrolu lokálních topenišť, je v platnosti od 1. ledna letošního roku.