Lékaři varují: Mokré plavky a prochlazení mohou léto pořádně pokazit

Novojičínsko - V současných letních dnech lékaři varují před rizikem onemocnění močových cest.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Černý Vít

Krásně strávené prosluněné dny u vody mohou přinést také zdravotní nepříjemnosti, které v krajní situaci mohou ohrožovat život zdravého člověka. Největší chybou je právě podcenění léčby nebo nedoléčení zánětu močových cest. Ten mnohem častěji trápí ženy, a to z důvodu stavby jejich těla.

„Infekce močových cest jsou po zánětech dýchacích cest druhou nejčastější lokalizací bakteriálních infekcí. Až polovina žen během svého života onemocní alespoň jedenkrát infekcí močových cest, přičemž v létě vzhledem k výše uvedeným faktům riziko onemocnění výrazně stoupá,“ varuje MUDr. Jakub Fejfar z urologického oddělení Nemocnice Nový Jičín, které i v letošním létě zaznamenalo nárůst počtu pacientek s infekcemi močových cest.

JAKÉ JSOU PROJEVY NEMOCI?

Ženy mají, oproti mužům, kratší močovou trubici, která je lokalizovaná v blízkosti gynekologických cest a také blízko konečníku. To vše usnadňuje vstup bakterií do močového traktu. „K případné infekci močových cest mohou rovněž napomáhat celkové faktory jako stres, oslabení imunitního systému a prochlazení. I v létě je proto vhodné dbát na dostatečné oblečení a také nezůstávat déle v mokrých plavkách, které prochlazení snadno způsobí,“ připomíná mluvčí Nemocnice Nový Jičín Radka Miloševská.

Projevy zánětu močových cest jsou pak poměrně výrazné a obvykle velmi nepříjemné.

„Při zánětu močových cest se typicky objevuje nepříjemné pálení či řezání při močení, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře, močení po malých dávkách, časté nucení na močení a bolesti v podbřišku. Moč může být zkalená, zapáchající a mnohdy i s příměsí krve. Při výraznějším průběhu se může vyskytovat i mírně zvýšená teplota a celková únava,“ popisuje doktor Fejfar s tím, že při výraznějším průběhu je vždy nutná léčba odborníkem, který kromě zvýšeného pitného a klidového režimu předepíše antibiotika, nebo chemoterapeutika močových cest.

„Ty se nasazují naslepo podle očekávaného účinku na nejčastěji se vyskytující bakterie v dané oblasti. Podle výsledků kultivace moči se pak léčba může cíleně upravit. Léčba obvykle trvá mezi třemi až sedmi dny,“ dodal.

PITNÝ REŽIM I VITAMÍNY

Člověk, který nepříjemný zánět močových cest již v minulosti prodělal, je náchylnější k opakování infekce. Vhodné je proto dodržovat preventivní opatření jako je dostatečný pitný režim, příjem vitamínů a dodržování intimní hygieny. Největší chybou je pak podcenění léčby nebo nedoléčení zánětu.

„Pokud nebude infekce močových cest řádně zaléčena, dotyčný riskuje vzestup infekce do horních močových cest a postižení ledvin akutním zánětem, což je jeden ze stavů vyžadujících hospitalizaci a intenzivní antibiotickou léčbu. Bakterie způsobující zánět se mohou v takovém případě dostat do krevního oběhu a způsobit tak celkový zánět organismu neboli sepsi. Toto už je život ohrožující komplikace, která může na životě ohrozit i jinak zdravého jedince. Mimo to hrozí při neléčeném zánětu močových cest i vznik chronického zánětu, kdy se příznaky projevují dlouhodobě a jejich léčba je již daleko složitější,“ varuje Jakub Fejfar.