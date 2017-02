Letišti v Mošnově loni klesl počet cestujících. Proč?

Z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově létají pravidelné linky do Prahy, Londýna, Bergama a Dubaje, pravidelná doprava zahrnuje také sezonní charterové lety.

Úklid sněhu z letištních ploch. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Loni na letišti přepravili přesně 258 223 cestujících, což bylo o 16,4 procenta méně než v roce 2015. Ubylo cestujících na pravidelných i charterových linkách.

Největší pokles počtu cestujících zaznamenaly lety do Turecka (o 70 procent), na Kypr (o 65 procent) a do Tuniska (o 55 procent). Nejvíce cestujících letělo z Mošnova do Řecka, Bulharska a Egypta. Přibylo jen pasažérů u letů do Španělska a Bulharska.

„Bezpečnostní situace ve světě byla v loňském roce nejistá, a to se projevilo na cestování do destinací, kde již došlo nebo mohlo dojít k případným konfliktům. Je to zjevné na počtu cestujících do Řecka, Egypta, Tuniska a Turecka. Také Paříž zaznamenala velký pokles," uvedla mluvčí letiště Michaela Kubešová.

Počet cestujících pravidelnými linkami klesl v Mošnově o 11 procent na 197 tisíc cestujících, počet pasažérů na nepravidelných letech se snížil o téměř třicet procent na 61 tisíc lidí. Mezi nepravidelné komerční lety jsou vedle charterů zařazeny například také sanitní lety, vojenské, obchodní lety nebo privátní doprava.