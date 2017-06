Libušín už ze čtvrtiny stojí v hale v Bystřičce

Stavba Libušína začíná mít jasnější kontury. Jedna čtvrtina kulturní památky, kterou řemeslníci obnovují v areálu bývalého zemědělského družstva v Bystřičce, je téměř hotová a připravená k převozu na původní místo na Pustevnách.

Tady začne příští pátek za účasti ministra kultury a ředitele skanzenu slavnostní roubení.

Řemeslníci firmy Teslice CZ začali před třemi měsíci opracovávat trámy určené na obnovu Libušína. Chatu postaví „nasucho“ v hale na Bystřičce. Stavba je technologicky rozdělená na dvě části. Levou a pravou část spojuje takzvaný spojovací krček. Vzhledem k velikosti celé stavby, musí dělníci pracovat po částech.

„Momentálně máme hotovou asi čtvrtinu celého díla a to levou stranu Libušína - Parmovu přístavbu s krčmou. Kompletní objekt by se do haly nevešel, proto musíme stavit postupně. Tento týden stavbu rozebereme a převezeme ji na Pustevny. Hala se uvolní a můžeme začít s montováním další části,“ vysvětlil jednatel firmy Teslice CZ Martin Šrámek. Doplnil, že tento proces zopakují ještě třikrát.

Chata se staví nasucho v hale na Bystřičce

V současné době provádí na Pustevnách specializovaná firma ozařování spodní stavby Libušína. Stavba se musí ošetřit, aby ji nenapadaly dřevokazné houby a plísně. Kromě spodní části chystají dělníci stabilizaci klenby. „Tento týden budeme betonovat a připravovat rozvody a přípojky sítí. Příští týden přivezeme první, levou část Libušína. Hned začnou v Bystřičce práce na další části stavby. Do konce roku bychom chtěli mít hrubou stavbu pod střechou,“ nastínil plány technický náměstek Valašského muzea v přírodě Milan Gesierich.

Lesy České republiky věnovaly na stavbu devět set kubíků dřeva. Vojenské lesy se postaraly o těžbu a dovoz. Na každou část Libušína používají tesaři dřevo podle původní stavby. „Parmovu přístavbu a krčmu, které už máme hotové, jsme stavili ze smrkového dřeva. Pravá strana Libušína bude z jedle a k založení konstrukce používáme dubové dřevo,“ vysvětlil stavbyvedoucí dřevěné konstrukce Martin Zeťák. Dodal, že používají i původní trámy, podle míry zničení.

Rekonstrukci přizpůsobili roku 1925

Skloubit původní dřevo s nově tesanými trámy je technologicky náročná věc. Staré dřevo je usazené a vysušené, nové stále sedá. „Množství použitého původního materiálu se dá těžko odhadnout. Počítáme, že se budeme pohybovat do deseti procent. Kolik to nakonec bude, se ukáže až při samotném montování stavby,“ prozradil Milan Gesierich. První část začnou sroubit na Pustevnách koncem příštího týdne.

Stavebníci vychází při rekonstrukci z dobové literatury a projektů. Původních stavebních plánů byla celá řada. Během desítek let prodělal Libušín několik přestaveb a úprav. „Rekonstrukci jsme přizpůsobili roku 1925. Tehdy se jednalo o jednoduchou roubenou stavbu. My jsme do stavby museli přidat nové technologie tak, aby vše odpovídalo nynějším normám,“ vysvětlil Gesierich. Kromě rozvodů elektřiny a topení pomocí tepelných čerpadel představoval pro stavebníky největší zátěž systém protipožární ochrany. Kromě zabudování nádrže o objemu dvě stě padesáti kubíků, budou dělníci instalovat do budovy speciální bomby, protože samotný Libušín se bude hasit plynem.

Ještě před měsícem byl na Pustevnách sníh. Ale nový Libušín už roste v halách v Bystřičce. Šest set kubíků dřeva je připraveno, nebo ho už tesaři zpracovali, dalších tři sta se dotěží v listopadu. Do konce roku bude hrubá stavba pod střechou.