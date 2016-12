Maraton psaní dopisů odstartoval. Přidat se mohou i lidé v Kopřivnici

Dopis, který může změnit život lidem, již se ocitli v nebezpečí nebo pod útlakem, může v příštích dnech napsat každý, kdo zavítá do čajovny Mandala v Kopřivnici.

Kopřivnice je jediným městem na Novojičínsku, kde se někdo veřejně připojil k akci Maraton psaní dopisů, vyhlášené organizací Amnesty International. V České republice se k akci, která začala v sobotu 10. prosince, připojilo 105 míst, v Moravskoslezském kraji je to šest míst v Ostravě, dvě místa v Opavě a po jednom v Třinci a Kopřivnici.

Organizátorkami kopřivnického pasní dopisů jsou Nikola Chromečková a Johana Cachnínová. Premiérově to zkusily už loni „Dělaly jsme to ve skautském středisku Vanaivan a na letošek jsme se domluvili v čajovně Mandala," řekla Johana Cachnínová. Nápad vzešel z hlavy její kamarádky Nikoly Chromečkové. „Mám kontakty v české větvi Amnesty International, a tak jsem se rozhodla, že se zapojíme. Ale tuto akci může pořádat každý," upozornila Nikola Chromečková.

Podle ní organizace Amnesty International ze stovek případů, kdy jsou nespravedlivě potlačována práva člověka, vybere každý rok dvanáct, které zařadí do akce Maraton psaní dopisů. Lidé pak mohou přijít na dané místo, kde se s případy seznámí, a mohou si vybrat jeden, kvůli kterému napíší dopis adresátovi, již má možnost věc změnit. „Ten dopis mohou zájemci přepsat podle rad, které jsou v místě psaní dopisů uvedeny anebo mohou přepsat dopis, který jako vzorovou předlohu připravila právě organizace Amnesty International. Máme tady připravenou krabici, kam pak ty dopisy vloží a my je hromadně odešleme," přiblížila postup Johana Cachnínová.

Organizátoři psaní odesílají dopisy přímo těm, komu jsou určeny. „Proto vybíráme dobrovolné příspěvky, z nichž zaplatíme poštovné, abychom Amnesty neobírali o peníze, které mohou použít jinak," dodala Nikola Chromečková.

Nikola Chromečková také doplnila, že dopisy vcelku zabírají z loňských dvanácti případů jich asi sedm bylo řešeno. „Že s tím třeba vláda začala něco dělat, upravili zákony a podobně," vysvětlila spoluorganizátorka akce.

Kdo chce, může zajít do Mandaly a přidat se k pisatelům dopisů. Akce trvá do 20. prosince. „Člověk může přijít kdykoliv, když je tady otvírací doba. My bohužel studujeme, takže tady nemůžeme vždycky být, ale je tu obsluha, která napoví, a všechno je tam popsané. Každý dopis je důležitý. Kdykoliv se může stát, že situace s porušováním lidských práv může nastat i u nás," poznamenala Nikola Chromečková s tím, že pokud někdo nemá možnost přijít, může napsat i email. Na stránkách české větve Amnesty International jsou mailové adresy u jednotlivých případů uvedeny.

Mezi případy jsou například bývalá editorka novin a právnička, která byla již stokrát stíhaná v Turecku, lidé s albinismem v Malawi, kteří jsou unášení a zabíjení kvůli předsudkům, domorodí obyvatelé Kanady, kteří žijí na území, jež by měla zatopit obří přehradní nádrž, nebo dva studenti z Azerbajdžánu , kteří jsou bití a uvěznění ve vazbě. Vůči nim bylo vzneseno falešně obvinění z držení drog kvůli politickému protestu.