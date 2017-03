Města a obce na Novojičínsku podpoří Tibet

Také letos se města a obce připojují ke kampani Vlajka pro Tibet. K 8. březnu jich bylo připojeno již 740 a nechyběla ani místa na Novojičínsku.

Tibetská vlajka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kampaň vrcholí vždy 10. března, kdy ti, co se k ní přihlásili, vyvěsí vlajku Tibetu, jako výraz solidarity s Tibetem Akce připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání, které začalo 10. března v roce 1959, zemřelo více než 80 tisíc Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy se připojila první čtyři města. V následujícím roce již to bylo 21 míst a z Novojičínska se připojila města Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Jak tehdy uvedl Karel Míček, starosta Frenštátu pod Radhoštěm, tamní obyvatelé žili dvacet let v přítomnosti sovětských vojsk a dobře si uvědomovali, co to znamená okupace.

Obě města se do kampaně zapojila i letos. Frenštátští zastupitelé neodsouhlasili vyvěšení vlajky pouze v letech 1999 a 2001. Kopřivničtí zastupitelé z obav, aby neublížili případnému obchodování Tatry s Čínou, neodsouhlasili vyvěšení vlajky už v následujícím roce a tak to bylo až do roku 2002, kdy se Kopřivnice opět připojila a vyvěšuje vlajku Tibetu až doposud.

PŘIPOJÍ SE JEDENÁCT MĚST A OBCÍ

V Moravskoslezském kraji se k 8. březnu přihlásilo k akci Vlajka pro Tibet 39 měst a obcí. Z Novojičínska to jsou zmíněná města Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice, dále Nový Jičín, jenž se poprvé připojil v roce 2003, Odry, které se připojily o dva roky později, a Studénka, kde vyvěšovali tibetskou vlajku poprvé předloni.

PŘIDAJÍ SE I JEDNOTLIVCI

Od roku 2008, s přestávkou v roce 2010, vyjadřuje podporu Tibetu obec Trojanovice, v roce 2013 se připojila ke kampani obec Mořkov, v následujícím roce se přidaly obce Jeseník nad Odrou a Libhošť. Druhým rokem bude letos vlajka Tibetu viset také v Heřmanicích u Oder a v Jistebníku. Vlajka zavlaje také na dalších dvou místech ve Studénce, kde ji vyvěsí Pavel Lazecký a Martin Šindel.

Podporu Tibetu každoročně vyjadřuje také čajovna Archa v Novém Jičíně, kde od 1. března probíhá Festival ProTibet 2017 spojený s promítáním filmu v každém týdnu. Příští čtvrtek 16. března Čajovna Archa uvedou australský dokument Tibet volá po svobodě a ve středu 29. března dokumentární film Až budou létat oceloví ptáci z produkce Indie, Nepálu, USA a Velké Británie.