Města i obce oslaví svůj den. Zazpívají Mňága a Žďorp, Janek Ledecký i Nebe

Novojičínsko – Ve velkém se bude v pátek a v sobotu slavit na Novojičínsku. Frenštát přichystal Den města spojený s Dnem sociálních služeb, v Odrách budou na programu tradiční Oderské dny a Studénka láká děti i dospělé na akci Dobrý den, město.

Mňága a ŽďorpFoto: Deník/Radek Strnad

Ve znamení 635. výročí od první písemné zmínky o městě budou letos oslavy Dne města Frenštátu pod Radhoštěm. Program na náměstí Míru v pátek 9. června tak bude mimořádně bohatý. Věnovat se bude jak prezentaci činnosti města, tak také místním školským a vzdělávacím zařízením, sportovním oddílům, zájmovým organizacím i poskytovatelům sociálních služeb.

Oslavy vypuknou úderem 10. hodiny ranní programem pro děti. „Dopolední blok programu od 10 do 12.45 hodin je tradičně věnován místním základním a mateřským školám. Žáci všech tří škol předvedou svá pěvecká, taneční, hudební či divadelní vystoupení,“ přiblížila k dopolední části programu Iva Vašendová, mluvčí frenštátské radnice.

Zpestřením bude v 11 hodin vystoupení dětského folklorního souboru Drevárik z partnerského města Krásno nad Kysucou a stejně tak se představí i horalská kapela z polské Ustroně. Za dopoledním blokem pak udělá tečku vyhlášení vítězů ankety žáků škol o nejoblíbenějšího učitele či učitelku Zlatý Felix 2017.

HLAVNÍ HVĚZDOU BUDE JANEK LEDECKÝ

Odpoledne děti na pódiu vystřídají žáci ZUŠ a členové místních zájmových a sportovních celků, jako například Centra volného času Astra, Klubu Kryt, TJ Slovanu nebo dobrovolných hasičů. Jakmile udeří 16. hodina, vyhlásí organizátoři Osobnost roku v sociální oblasti a vítěze veřejné ankety Počin roku 2016.

„Ocenění nejlepších sportovců za uplynulý rok, jakožto pomyslný vrchol celého Dne města, uvede koncert Komorního sboru Nyklband,“ doplnila Iva Vašendová s tím, že třešničkou na dortu letošních velkolepých oslav bude koncert Janka Ledeckého s kapelou ve 20.30 hodin. V průběhu pátečních oslav se budou moci zájemci zúčastnit také komentovaných prohlídek radniční věže, navštívit vzduchovou střelnici či frenštátské muzeum, k dispozici bude rovněž fotokoutek města a chybět nebudou ani soutěže, kvízy a atrakce pro děti.

POKŘTÍ SVŮJ KALENDÁŘ

U příležitosti půlkulatého výročí se město rozhodlo vydat soubor pohlednic starého Frenštátu pod Radhoštěm a vlastní nástěnný kalendář, s tím, že jeho křest bude součástí právě podvečerního programu. „Křest kalendáře se uskuteční právě v Den města v 17.50 hodin a poté bude k zakoupení v místním turistickém informačním centru,“ poznamenala frenštátská mluvčí.

A protože bude letošní Den města spojený s Dnem sociálních služeb, nebudou na plácku před radnicí chybět ani poskytovatelé sociálních služeb, kteří návštěvníkům poradí a předvedou jim ukázky zdravotních a kompenzačních pomůcek. Od 10 hodin se ve velké zasedací místnosti na radnici navíc uskuteční přednášky zaměřené na historii sociální péče ve městě a historii domů s ní spojených.

Ve velkém se o druhém červnovém víkendu nebude slavit pouze ve městě uprostřed Beskyd, ale veselo bude v pátek a v sobotu také v Odrách. Konat se tam bude již čtrnáctý ročník oblíbených Oderských dnů. Hlavními atrakcemi bude nespočet hudebních a tanečních vystoupení, ale i ohňostroj, občerstvení a kolotoče.

DVOUDENNÍ VESELICE V ODRÁCH

V pátek příchozí zaplní zahradu u Dělnického domu od 16.30 hodin, kdy oslavy zahájí vystoupení Základní umělecké školy Odry, na které naváže Míša Růžičková, děti a mládež z místního střediska volného času, oderští Free Dancers a po 20. hodině také skupiny Crash Drums, HC3 a Doga.

Hlavní část oslav připadne na sobotu 10. června, kdy zahrada u Dělnického domu bude hostit návštěvníky již od samého rána. Hned v 9.30 hodin vystoupí oderští gymnasté a gymnastky, po nich děti z místní školky a škol. Odpolední program otevře v pravé poledne Moravská veselka, následovaná Smyčcovým souborem žáků místní umělecké školy.

Zahajovací proslov k Oderským dnům pronese starosta města Libor Helis ve 14 hodin a dále se budou hosté bavit při tancování s Honzou Onderem a při poslechu kapel O5 a Radeček či Mňága a Žďorp. Večerní a noční program přinese od 19 hodin hvězdnou zpěvačku Petru Janů se skupinou Amsterdam a od 21 hodin Rock&Roll Band Marcela Woodmana. Ve 22.15 hodin potěší malé i velké ohňostroj a poté bude k poslechu i tanci hrát kapela Team Revival. Celým dnem bude návštěvníky provázet moderátor Roman Pastorek, děti potěší kolotoče a dospělým zase organizátoři slibují pestrý výběr občerstvení.

Sobota 10. června přinese zábavu také do Studénky, konkrétně do areálu bývalého letního koupaliště. Oslavy dne města nazvané Dobrý den, město tam vypuknou ve 14 hodin. Organizátoři letos na akci pozvali české hudebníky, a tak od 15 hodin vystoupí skupina Pískomil se vrací, od 17.30 hodin kapela Nebe a ve 20 hodin přivede návštěvníky do varu slovenská skupina Desmod. Po celé odpoledne se budou moci děti vyřádit na zábavných atrakcích, dospělí se zase utkají v turnaji v lidském stolním fotbálku a o dobrou náladu se postarají klauni na volné noze.

O VÍKENDU BUDOU SLAVIT TAKÉ OBCE

O nadcházejícím víkendu oslaví své dny nejen mnohá města, ale přidají se k nim také menší obce. Konkrétně tak tomu bude v sobotu 10. června například ve Staré Vsi, místní části Bílovce.

Program Dne obce na hřišti zahájí ve 14 hodin děti z místní základní a mateřské školy, které poté vystřídají tanečníci z kroužku Dračice nebo mladí hasiči. Zatímco odpoledne si na své přijdou zejména ti nejmenší při nejrůznějších soutěžích, malování na obličej nebo během kouzelnického vystoupení, večer už bude patřit dospělým a večerní zábavě s kapelou 4Four Band.

Ivana Reková, Anna Macíčková