Kopřivnice chce zrušit ovál pro plochou dráhu. Její příznivci jsou ale proti

Ani napotřetí to nevyšlo. 0:3, 1:3, 1:4. Výsledky Nového Jičína z letošní sezony z ledu opavského Slezanu hovoří za vše. Macháčkově družině to ale spolu s výjezdy do Slezska nejde ani v ostatních venkovních utkáních. Novojičínští hokejisté totiž mimo svůj stadion posbírali jen pět bodů a hlavně proto bojují alespoň o 6. místo po základní části, která nezadržitelně směřuje ke svému konci.