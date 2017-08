Město má na příští roky smělé plány

Město Frenštát pod Radhoštěm chystá akce, jejichž náklady by se měly vyšplhat přes 150 milionů korun. Na mnohé by ale mohlo získat dotaci.

Možná nejočekávanějším projektem ve Frenštátě pod Radhoštěm je obnova veřejného bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami. Zprovoznění kluziště se oproti původnímu plánu o něco opozdilo, nyní to ale vypadá, že by se bruslaři mohli po ledě prohánět už v letošní zimní sezoně.

Investice města by měla v tomto případě přesáhnout dvacet milionů korun, ulevit by mu ale mohla finanční injekce od státu. „Na probíhající projekt již město podalo žádost o dotaci na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V současné chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a technologií,“ informovala Iva Vašendová, mluvčí frenštátské radnice.

Dodala, že tento projekt ale není jediným v současné době, na který chce město získat finanční příspěvek.

„Město požádalo také o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice. I projekt Rekonstrukce objektu na Planiskách čísla popisného 1462 na sociální bydlení s celkovými náklady osm milionů korun je nemalým projektem, kde město požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,“ doplnila mluvčí Frenštátu.

Podle slov referentky dotačních projektů z odboru investic a rozvoje frenštátské radnice Aleny Hlaváčové by se v případě schválení této dotace mohly práce na vybudování celkem osmi bytových jednotek pro sociálně potřebné rozjet už na jaře příštího roku.

PROJEKT MÁ PŘINÉST ENERGETICKÉ ÚSPORY

Další velkou investiční akcí za zhruba 26 milionů korun, která má přijít na řadu rovněž na počátku roku 2018, je projekt na snížení energetické náročnosti přístavby radnice.

„Dotace již byla městu přiznána, proto předpokládáme zahájení stavby na jaře příštího roku. Stavebními pracemi dojde k zateplení obvodových stěn, střešní konstrukce a výměně výplní otvorů, přičemž všechny práce by měly být hotovy do podzimu 2018,“ potvrdila Alena Hlaváčová s tím, že provoz městského úřadu by neměl být nijak omezen.

Mezi další finančně náročné akce plánované městem patří bezesporu vybudování nového technologického centra. Jeho výstavba spolkne až deset milionů korun. Také v tomto případě se bude město ucházet o dotaci, která by mohla pokrýt až devadesát procent uznatelných nákladů.

„Projekt má za cíl zlepšit IT oblast městského úřadu za pomoci nových serverů, datových prvků a síťové infrastruktury,“ přiblížila k projektu mluvčí Iva Vašendová.

Kromě toho chce Frenštát pokračovat také s další etapou regenerace panelových sídlišť, tentokrát v ulici Františka Horečky, kde se mohou lidé těšit na nová parkovací místa, chodníky, veřejné osvětlení včetně úpravy zeleně. Realizace je plánována už na podzim letošního roku.

„V současné době se připravuje také poslední etapa celého projektu regenerace panelových sídlišť Rožnovská a Františka Horečky, která v sobě slučuje čtvrtou a pátou etapu. Akce by se měla stavebně realizovat v roce 2018 s prozatím vyčíslenými náklady ve výši šesti milionů korun,“ poznamenala dále mluvčí města.

NOVÉ KOMPOSTÉRY

Dobrá zpráva přišla také pro všechny frenštátské milovníky zahradničení. Díky přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí město pořídí až osm set nových kompostérů. Nádoby ke kompostování si budou moci zájemci vyzvedávat pravděpodobně od října letošního roku.

To však ale stále není vše, co frenštátská radnice na příští léta chystá. O co se konkrétně dále jedná, přiblížila mluvčí města.

„Zastupitelstvo města na svém posledním jednání v srpnu schválilo podání dalších tří žádostí o dotaci. A sice na akce vybudování cyklostezky Lubina Lomná, rozšíření vodovodní sítě na Planiskách a vybudování první etapy kanalizace na Kopané, které představují celkové předpokládané náklady ve výši třiasedmdesát milionů korun,“ popsala Iva Vašendová.