Město se už třikrát marně pokoušelo prodat vilu. Podaří se to na čtvrtý pokus?

Už počtvrté se kopřivnickým zastupitelům vrátil na stůl materiál o prodeji vily v Sokolovské ulici, v níž dříve sídlil dům dětí a mládeže.

Ilustrační foto.Foto: www.rksegeta.cz

Prodejní cena se přitom oproti původnímu návrhu propadla o téměř dva miliony korun. Poprvé zastupitelé jednali o prodeji této nemovitosti s číslem popisným 407 už na svém březnovém zasedání, kdy určili jako minimální prodejní cenu částku pět milionů korun.

Ve druhém a třetím nabídkovém řízení snížili cenu na 3,5 milionu korun, a protože se ani za tuto sumu kupec nenašel, doporučili radní zastupitelstvu města vyhlásit opakovanou výzvu, a to formou obálkové metody. Zájemci za dvoupodlažní vilu v centru města tak nyní zaplatí výrazně méně, konkrétně částku 3,060 milionu korun, jež vychází ze znaleckého posudku.

Šestitýdenní termín

K tomuto bodu vystoupila na prosincovém jednání zastupitelka Dagmar Rysová s tím, že šestitýdenní termín pro podání případných nabídek není příliš šťastný. „Vzhledem k tomu, že se jedná o případ, který se táhne již rok, není příliš vhodné tlačit na čas. Domnívám se, že by bylo dobré prodloužit tuto dobu z 16. února minimálně do konce března. Případnou kupní smlouvou by se zastupitelstvo zabývalo v dubnu," uvedla Dagmar Rysová.

Podle ní nebylo šťastné ani zvyšování ceny při prvním projednávání. V té době prý existovali zájemci, kteří byli ochotni objekt za cenu odpovídající odhadu koupit.

O slovo se přihlásil také zastupitel Karel Kuboš, jenž vyjádřil nesouhlas s výší prodejní ceny. „Pořád si myslím, že ta cena je nízká a že se zbytečně podbízíme. Doporučuji, abychom s realizací prodeje počkali. Myslím si, že se najdou kupci, kteří to místo ocení," nechal se slyšet Karel Kuboš a doporučil svým kolegům stáhnout materiál z programu jednání.

Zub času

Na jeho slova zareagoval vedoucí odboru majetku města Kamil Žák, který pronesl: „Ta vila je už poměrně dlouhou dobu opuštěná a výrazně se na ní podepisuje zub času. Nemyslím si, že by bylo dobré čekat na nějakou lepší situaci."

Podle starosty města Miroslava Kopečného čekají případní zájemci na to, až sníží cenu na reálné hodnoty, které jsou za vilu ochotni nabídnout, a jsou na to připraveni.

„Myslím si, že už bychom s tím neměli otálet a dále to natahovat," doplnil kopřivnický starosta s tím, že několik zájemců se již na objekt přišlo podívat, odradila je ale příliš vysoká cena. Nato Dagmar Rysová poznamenala, že pokud má město skutečného zájemce, šest týdnů navíc by nemělo v tomto případě hrát žádnou roli. Ba právě naopak, může tím získat další kupce, již by nabídli cenu přibližující se znaleckému odhadu.

PROŠEL PŮVODNÍ NÁVRH

Zastupitelé v tomto bodě hlasovali tedy natřikrát. Návrh Karla Kuboše o stáhnutí materiálu podpořilo pouze sedm zastupitelů, dvanáct jich bylo proti a jeden se hlasování zdržel. Návrh tedy neprošel, stejně tak jako protinávrh Dagmar Rysové o prodloužení termínu pro zveřejnění nabídky. Podporu zastupitelů našlo až původní znění materiálu, pro které „zvedlo ruku" jedenáct z dvaceti v tu chvíli přítomných zastupitelů.

Lidé, kteří se chtějí o budovu bývalého domu dětí a mládeže ucházet, mohou své nabídky podávat do 16. února příštího roku.