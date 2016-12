Město tahá fotbalisty z krize

Ve složité situaci se ocitli fotbalisté SK Beskyd Frenštát. Obrátili se proto s žádostí o pomoc na město.

Fotbalisté Frenštátu pod Radhoštěm. Ilustrační foto.Foto: Deník/Archiv

Situací kolem frenštátského fotbalu se zabývali na posledním zasedání, v prosinci, zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm. Zastupitel Jiří Novotný, předseda frenštátské tělovýchovné jednoty, na úvod objasnil, že majitelem všech pozemků a staveb v areálu fotbalového stadionu je TJ Frenštát, ale když v roce 2008 tehdejší výbor kopané projevil zájem o osamostatnění od TJ, došlo k uzavření smlouvy o výpůjčce na třicet let.

„S tím, že veškeré náklady na provoz, údržbu, energie a podobně i případné investice hradí nový subjekt, který vznikl. Ve smlouvě o výpůjčce je i bod, ve kterém je možnost, že v případě zájmu města o převzetí areálu TJ souhlasí s bezplatným převodem," doplnil Jiří Novotný.

Situaci pak podrobněji přiblížil předseda fotbalového oddílu SK Beskyd Jaroslav Mihal. „O ten areál se staráme v rámci našich možností a provozujeme fotbalový klub, který má několik mládežnických družstev na různých úrovních, sdružujeme zhruba sto deset dětí a mládeže do osmnácti let. To obnáší nějaké náklady a často se nám stává, že nejsme schopni ufinancovat provoz. Dalším problémem je areál jako takový," naznačil Jaroslav Mihal a dodal, že až na novější kabiny je areál ze sedmdesátých let postavený v akci Z.

„Udržet ten areál v chodu, aby tam byly vytápěné kabiny, aby tam tekla voda a podobně, znamená pět set tisíc korun ročně," pokračoval Jaroslav Mihal s tím, že oddíl od města dostává stabilně dotaci 325 tisíc korun na neinvestiční výdaje.

„Naše výdaje bývají obvykle milion a sto tisíc korun. Peníze sháníme přes fotbalovou asociaci, ministerstvo školství a zbytek se snažíme sehnat jinými způsoby. Sami ale s tím areálem nic udělat neumíme. Je ve velmi špatném technickém stavu, trávník, plochy, kabiny, staré stromy," vypočetl Jaroslav Mihal. Nato řekl, že fotbalisté mají návrh, jak by se dala věc řešit. „Je to území určené pro sportoviště. Šla by tam vystavět sportovní hala, umělý trávník, což by umožňovalo celoroční provoz. Halu by využívaly místní kluby," dokončil návrh Jaroslav Mihal.

Pak přešel k jinému problému. Kvůli stavu vodovodní přípojky, uniklo v areálu přibližně čtyři tisíce kubíků vody a fotbalistům přišla faktura na zhruba 313 tisíc korun. „Po dohodě s SmVaK se nám to podařilo snížit, ale stále dlužíme 130 tisíc korun. Kvůli problémům, které teď máme, začínáme dlužit na dopravě, dlužíme za nájem haly, kterou si pronajímáme od učňovky, kde máme zimní přípravu. Dostáváme se do situace, kdy se nám to už nedaří ufinancovat, a máme možnost buď to zaplatit z vlastních zdrojů, nebo požádat město o pomoc," vyjasnil předseda fotbalového oddílu a upřesnil, že fotbalisté potřebují na překlenutí zimního období mimořádnou dotaci 400 tisíc korun.

Zastupitelé vesměs hovořili o tom, že v příštím roce budou muset situaci řešit, a musí počítat také s tím, že se může s podobnými požadavky přihlásit další oddíl. „Je to obecný problém sportovních klubů určitě se problematikou sportu budeme muset zabývat," poznamenala starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Zastupitelé vzali žádost fotbalového oddílu na vědomí a poté mu mimořádnou dotaci ve výši 400 tisíc korun schválili.