Město také letos finančně podpoří sport a kulturu

Téměř devíti miliony korun podpoří kopřivnická radnice v letošním roce činnost sportovních klubů, kulturních spolků i nadšených jednotlivců ze světa sportu či kultury.

Městský úřad v Kopřivnici.Foto: Archiv Deníku

Rozpočet dotačních programů na sport a kulturu počítá se stejnou výši, jako v loňském roce, to znamená, že do sportovní oblasti poputuje zhruba 8,2 milionu korun, na podporu kultury a osvětové činnosti je navržená částka 700 tisíc korun.

„Vyhlášením dotačních programů podporuje město Kopřivnice formou dotací jako doplňkových zdrojů financování projekty, které jsou realizovány v územním obvodu města Kopřivnice nebo projekty žadatelů se sídlem v územním obvodu města Kopřivnice," uvedla Michaela Rašková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice. Dodala, že o finanční podporu mohou stejně jako loni usilovat také fyzické osoby.

Vyhlášení grantů na rok 2017 schválili kopřivničtí zastupitelé na svém posledním jednání.

Kolem tohoto bodu se však na zastupitelstvu vedla poměrně živá diskuse, týkající se změn přidělování dotací. Ty se však podle slov místostarosty Kopřivnice Lumíra Pospěcha, garanta pro sport a kulturu ve městě, dotačních titulů na letošní rok nedotknou.

CHTĚJÍ DOTAČNÍ PROGRAM ZJEDNODUŠIT

„Byly tady nějaké snahy, aby došlo k podstatné změně těchto dotačních titulů, ovšem není to tak jednoduché, jak by na první pohled vypadalo. Nebylo možné to připravit už nyní, protože zanedlouho budou sportovní kluby a zájmové skupiny žádat o dotaci a rozkopat to by nebylo rozumné. Došlo tedy pouze k dílčím úpravám a ty podstatné připravujeme na další rok," vysvětlil zastupitelům na posledním jednání předkladatel Lumír Pospěch s tím, že na novém dotačním programu, jenž přidělování dotací výrazně zjednoduší, bude pracovat spolu s odborem kultury a sportu.

O slovo se přihlásil také zastupitel Vladan Resner, který dotační systém nastavený ve městě automobilů kritizuje dlouhodobě.

„Myslím si, že model, který praktikujeme v Kopřivnici, není příliš spravedlivě nastaven. Je naprosto jednoznačné, že jsou tady privilegované kluby. Jsou to především kluby, které mají masivní členskou základnu," poznamenal Vladan Resner a opět nabádal k nezbytnosti přerodu celého dotačního programu.

Zastupitel Karel Kuboš naopak vystoupil s návrhem, aby vznikla komise, jež by na tuto oblast dohlížela. Na jeho slova zareagoval starosta Miroslav Kopečný s tím, že bude vhodné, když si Lumír Pospěch sám sestaví pracovní tým pro vypracování nového, výrazně zjednodušeného dotačního modelu.

„Nebude vůbec jednoduché do toho vstoupit. Uvědomme si, že dosud platná koncepce podpory sportu ve městě je zaměřená a preferuje především práci s mládeží. Toto je potřeba mít na mysli, když se bude do těch programů vstupovat a znovu se zaměřit na práci s mládeží a na podporu výchovy sportovní mládeže," doplnil starosta Kopřivnice.

Návrh nakonec podpořilo devatenáct zastupitelů z jednadvaceti v tu chvíli přítomných.

V obou dotačních programech lze žádosti podávat ve dvou termínech, a to od 16. do 26. ledna a poté od 1. do 10. srpna. Podrobné informace a podmínky zájemci najdou na webových stránkách města v záložce Dotace.