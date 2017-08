Modernizace lanovky začala novou stanicí

Byla to daleká cesta Františka Wiesnera z Chrudimi do zámoří ve třicátých letech minulého století, která tolik ovlivnila budoucnost Pusteven, nejoblíbenějšího beskydského sedla. Když tento továrník uviděl v Kanadě u tamních dřevorubců lanovku, kterou používali pro přepravu dřeva i osob, stala se jeho velkou inspirací pro plány v tuzemsku.

„Samotná stavba začala oficiálně osmého ledna 1940. Teploty tehdy padaly k minus třiceti stupňům,“ vylíčil při sedmdesátiletém výročí lanovky Jan Mikeska, který u sedaček zavěšených na ocelovém laně mezi Ráztokou a Pustevnami strávil více než čtyřicet let profesního života.

Přesto stačily tvůrcům pouhé dva měsíce a 3. března 1940 spustili zkušební jízdu. Den na to už fungovala pro veřejnost. V té době to zároveň bylo první zařízení tohoto druhu v Evropě.

„Dvě podobné lanovky se toho času stavěly ještě v Americe, ale jinak nikde,“ upozornil také Jan Mikeska.

První jednosedačková lanová dráha měřila 887 metrů a pohybovala se rychlostí osm desetin metru za vteřinu a za hodinu dokázala přepravit sto čtyřiačtyřicet lidí. Trasa lanovky byla vedena na osmnácti dřevěných podpěrách vysokých čtyři až pět metrů, z toho dvě podpěry byly tlačné.

V druhé polovině padesátých let se uskutečnila první velká rekonstrukce, o třicet let později se rozjela pro veřejnost lanovka třetí generace, která slouží dodnes. Dráha je dlouhá 1637 metrů. Lanovka se pohybuje rychlostí dva a půl metru za vteřinu a při ideálních podmínkách je schopna přepravit za hodinu devět set cestujících.

Od letošního srpna se mohou turisté těšit z nové stanice lanovky na Pustevnách, která by měla být začátkem modernizace celé lánové dráhy. Starou výstupní stanici nahradila nová od známého architekta Kamila Mrvy.

„Původní budova byla ve velice špatném stavu, proto musela být v květnu loňského roku stržena. Nynější moderní budova byla navržena v souladu s okolní přírodou tak, aby do koloritu Pusteven zapadla a nenarušovala ráz okolí,“ sdělila Dita Hrtusová, mediální manažerka Pusteven.

Stavbě dominují dřevo, sklo a kámen a nachází se v ní samoobslužné bistro, pokladny, půjčovna lyží a koloběžek, veřejné WC a brzy přibude i obchod se suvenýry.

„Horní stanice lanové dráhy byla navržena a postavena tak, aby mohla v budoucnu bez dalších zásahů sloužit nové kabinkové lanovce. V současnosti se zpracovává projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení,“ dodala Dita Hrtusová.

Fakta o lanovce RÁZTOKA dolní stanice (620 m. n. m.)

PUSTEVNY horní stanice (1018 m.n.m.)

PŘEVÝŠENÍ 400 metrů



DÉLKA TRASY 1637 metrů

POČET SEDAČEK 162 (umístěné na laně vždy po 20 metrech)

KAPACITA - letní měsíce 720 osob (2 m/s), zimní měsíce 900 osob (2,5m/s)



Ročně lanovka přepraví 200 tisíc osob

CENY - Dospělí 150 Kč (170 Kč zpáteční)

Děti, studenti, senioři nad 65 let, ZTP 90 Kč (120 Kč zpáteční)

Děti do 5 let zdarma

ZTP/P + doprovod zdarma



Přeprava jízdního kola 30 Kč

Přeprava elektrokola 40 Kč

Přeprava dětského kočárku, psa 20 Kč



PRŮCHOD STANICÍ je možný v době provozu lanovky, tedy od 8 do 18 hodin, bistro je v provozu denně od 9 do 17.30 hodin.

Zdroj: Pustevny.cz