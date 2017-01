Mráz bruslařům přeje. Bruslí se na přehradách i rybnících

Tloušťka ledu na některých krajských nádržích ve středu přesahovala dvacet centimetrů. Přestože arktické mrazy končí, led by měl vydržet.

Radovánky na zamrzlé Těrlické přehradě. Foto: Deník/Libor Běčák

Odklidit sníh a vyrazit na rozsáhlou zamrzlou plochu. Bruslení na přehradách a rybnících láká, tloušťka ledu se mnohde pohybuje kolem dvaceti centimetrů. Přestože se má oteplit, meteorologové nepředpokládají, že by se rtuť teploměrů vyšplhala výrazně nad bod mrazu. Led by proto měl ještě nějakou dobu vydržet, i tak by ale bruslaři neměli zapomínat na opatrnost.

Pokud jde o větší přehrady v kraji, lidé bruslí například na Žermanické přehradě nebo na Olešné. Tam sice kvůli těžbě sedimentů mají k dispozici menší plochu, zato led byl podle údajů Povodí Odry ze včerejšího rána nejtlustší ze všech větších nádrží měl 23 centimetrů. Led Žermanické přehrady byl o pět centimetrů tenčí. V nádrži Těrlicko byla zledovatělá plocha tlustá 15, na Slezské Hartě 11 centimetrů. K projížďce láká i přehrada v Bašce. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková nicméně upozornila, že situace se mění a že vstup na ledovou plochu je pouze na vlastní nebezpečí. Bruslit lidé nesmějí na vodárenských nádržích, kde platí celoročně zákaz vstupu. Týká se to Šancí, Kružberka nebo Morávky.

Na Frýdecko-Místecku se nachází také několik rybníků, které v současných mrazivých teplotách kvůli silné vrstvě ledu lákají širokou veřejnost k aktivitám na bruslích. Oblíbený je například rybník v areálu Kuřín ve Lhotce pod Ondřejníkem. Starosta obce Zdeněk Kubala redakci upřesnil, že se tam bruslí na vlastní nebezpečí. „Majitelem zmíněného rybníka, který kdysi sloužil družstvu, je jeden místní občan. Obec nemá právo, aby kontrolovala sílu ledu. Proto by měl každý člověk při oblevě zvážit, jestli je rozumné, aby se tam s bruslemi vydával. Dosud byli všichni soudní, takže se žádné neštěstí nestalo," řekl Zdeněk Kubala s tím, že hloubku odhaduje na metr a půl.

Také na Novojičínsku využívají nadšenci zamrzlých vodních ploch. Bruslí se například na rybníku Lamberk v Žilině, místní části Nového Jičína, ve Slatině u Bílovce si dokonce mohou vybrat, zda půjdou bruslit na rybník v místní části Nový Svět, nebo na víceúčelovou nádrž v centru obce. V nedalekém Bílovci bruslaři vyrážejí na Bíloveckou přehradu, bruslaři se prohánějí také po ledě, který se vytvořil na nádrži Větřkovice u Kopřivnice, a opět se bruslí také na přehradě Kacabaja v Hodslavicích.

Dlohodobý mráz vytvořil pro bruslaře ideální a bezpečné podmínky. „K případům prolomení ledu a tonutí ve studené vodě jsme letos nevyjížděli. Poslední případ, na který si vzpomínám, se udál loni na Opavsku na vesnickém rybníku. Vzhledem k mrazům, které nyní panují, je možné považovat ten led za bezpečný," řekl včera mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že by lidé přesto neměli zapomínat na opatrnost. Dávat pozor by měli například na to, jestli v ledu nejsou díry vyřezané rybáři. Obecně podle něj platí, že pokud bruslař skončí ve vodě, ale netopí se, měl by se co nejrychleji dostat do tepla. Pokud se bruslař zraní třeba o „střepy" ledu, je nutné vyhledat ošetření. Stejně tak v případě, kdy se bruslař topí, i když po vytažení z vody není v bezvědomí a nejsou znát známky poranění. „Pokud došlo k tonutí a člověk je v bezvědomí, lidé by okamžitě měli volat na tísňovou linku 155, následovat pokyny dispečera, zahájit resuscitaci a daný postup do doby, než přijede lékařská záchranná služba," doplnil mluvčí krajských záchranářů.

K TÉMATU

Zimní měsíce jsou každoročně u jednotek hasičů ve znamení výcviků na zamrzlých přehradách. „Hasiči mají při nich na sobě nepromokavé kombinézy a záchranné vesty s přilbami. Vedle nastavovacích žebříků a lan používají nejen záchranné saně RS5, desetimetrový nafukovací záchranný chodník, ale i páteřní desky a vzduchem natlakované hadice. Kolegové si při těchto akcích pokaždé vyzkoušejí také hody záchranným pytlíkem s lanem, pomocí kterých vytahují figuranty z ledové vody," upřesnil tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Snímek zachycuje cvičení na frýdecko-místecké přehradě Olešné z minulých let.