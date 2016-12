Na sportoviště bude vstup před Vánoci a na Silvestra zdarma

Příznivci zdravého životního stylu ve městě automobilů mohou jásat. Také v závěru letošního roku se kopřivnická radnice spolu se Správou sportovišť Kopřivnice rozhodla udělat radost všem milovníkům pohybu, a to tím, že jim jako vánoční dárek nadělí bezplatný vstup na tři nejoblíbenější sportoviště ve městě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Lidé, kteří si chtějí poslední dny v roce užít aktivněji, mohou navštívit krytý bazén nebo zimní stadion, a pokud počasí dovolí, pak i lyžařský areál.

„Vstup zdarma na kopřivnický krytý bazén, zimní stadion a sjezdovku Červený kámen bude umožněn hned dvakrát. Konkrétně den před Štědrým dnem, tedy v pátek 23. prosince, a na Silvestra v sobotu 31. prosince," informovala Jana Hromočuková, mluvčí kopřivnické radnice.

Zaplavat si zdarma mohou zájemci před svátky v době od 10 do 19 hodin, na Silvestra pak bude bazén veřejnosti přístupný dopoledne, konkrétně od 8 do 12 hodin. Ledovou plochu zimního stadionu budou moci Kopřivničané bezplatně využít od 15 do 16.15 hodin a ve druhém termínu od 10.15 do 11.30 hodin.

„Bude-li přát počasí, areál na Červeném kameni přivítá všechny nadšené lyžaře v pátek 23. prosince od devíti do dvaceti hodin, na Silvestra pak od devíti do šestnácti hodin," doplnila kopřivnická mluvčí s tím, že při vstupu na krytý bazén a do Ski areálu bude nutné uhradit zálohu za čipový náramek nebo skipas, a to ve výši sto korun.