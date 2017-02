Na těch chlapech to byl zločin, říká o likvidaci holubů chovatel

Způsob likvidace holubů dvou chovatelů v Moravském Krumlově pobouřil mnoho jejich kolegů. Servítky si nebral ani chovatel z Bílovce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Lumír Adamec, místopředseda bílovecké organizace Českého svazu chovatelů chová holuby. Nedávno byl hlavním organizátorem výstavy, z níž museli holuby a další ptactvo vynechat kvůli ptačí chřipce.

Nařízení veterinární správy omezující chovatelské výstavy i likvidaci chovů drůbeže či jiných opeřenců chápe, ale z toho, jak postupovala veterinární správa vůči dvěma chovatelům v Moravském Krumlově, je zděšen, podobně jako mnozí další chovatelé holubů. „Oni jim ty chovy zlikvidovali úplně zbytečně a ty chlapy doslova zničili," neskrýval rozčílení Lumír Adamec, člen klubu strukturových holubů.

POKUSY V AMERICE A V HOLANDSKU

Nato Lumír Adamec uvedl, že už v roce 1993 prováděli různé pokusy v Americe či v Holandsku. „Německé noviny to prezentovaly. Ty holuby infikovali kapénkovým virem a oni vůbec neonemocněli. K nim pak přidali slepice, a protože se ten virus holubů nechytl, neonemocněly ani ty slepice. Udělali druhý pokus, kdy holuby i slepice tím virem infikovali nitrožilně. Ten virus opět vůbec na holuby nepůsobil a dvě třetiny slepic uhynuly. Tak se zjistilo, že na holuby ten virus nejde," pokračoval Lumír Adamec.

I přesto chovatel připouští, že existuje možnost, například pokud by holub chodil v kurníku, kde jsou infikované slepice, mohl by virus na nohách přenést. Poté se Lumír Adamec znovu vrátil k případu chovatelů z Moravského Krumlova, kterým kvůli chybnému nařízení veterinární stanice vybili chovy holubů. „Ti veterináři se jim sice omluvili, ale ty chlapy zničili," poznamenal Lumír Adamec.

Nato začal vysvětlovat, že výchova poštovního holuba je běh na dlouhou trať. „Až teprve ve třetím roce je holub připravený na závody, kdy se lítá tisíc až dvanáct set kilometrů," poznamenal Lumír Adamec.

„Když jsem v televizi viděl toho krásného kapratého holuba… ten měl minimálně kolem deseti let. Odhadoval jsem, že to byla prakticky páteř toho chovu. A ten člověk, který má čtyřiasedmdesát roků, už není schopen to prostě znovu vychovat. O psychice těch lidí ani nemluvím," pokračoval Lumír Adamec.

Podle něj zmíněným chovatelům nepomůže ani žádná finanční náhrada. „Na těch chlapech se prostě dopustili zločinu. To byl krutý omyl," uzavřel Lumír Adamec.