Na úspěšné vlně se v soutěži Zlatý erb veze město Příbor

Poté, co město Příbor v roce 2014 zabodovalo v krajském měřítku s Webíkem, dětskou verzí svých internetových stránek a o rok později získalo ocenění dokonce v celostátním kole za nejlepší elektronickou službu – Rodinný web, se Příborští v soutěžním klání neztratili ani letos.

Město Příbor letos obsadilo druhou příčku.Foto: Václav Lintner

Tentokrát odbornou porotu soutěže Zlatý erb zaujaly příborské webové stránky natolik, že se město umístilo na druhém místě v kategorii Nejlepší webová stránka města v Moravskoslezském kraji.

„Webové stránky by měly sloužit jako užitečný komunikační kanál, a proto jsme rádi, že jsme získali toto ocenění. Je to důkaz toho, že poskytují spoustu důležitých a užitečných informací pro občany,“ pochvalovala si ocenění Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu příborské radnice.

V případě příborského webu porotu zaujalo také to, že vedle aktualit a povinně zveřejňovaných informací tam nechybí ani informace o praktických lékařích a ambulantních specialistů nebo rady, jak postupovat při důležitých životních situacích.

Pozadu nezůstali ani na Karvinsku, kde se webová stránka města Karviné umístila na pomyslné bronzové příčce. Nejvyšší ocenění v kategoriích webová stránka města a nejlepší elektronická služba si pak domů odnesli představitelé Bohumína. Porotce zaujala tamní mobilní aplikace Hlášení závad 2.0, která nejenže umožňuje ohlásit vzniklou závadu, ale zároveň upozorní i na její vyřešení.

V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězily stejně jako před rokem Janovice na Frýdecko-Místecku. Webové stránky tamního obecního úřadu se loni neztratily ani v celorepublikové konkurenci, mezi obcemi skončily na druhém místě. Kvůli tomuto úspěchu nemůžou dle propozic soutěže letos postoupit do celostátního kola. Nový web, který sbírá ocenění, spustila obec v srpnu 2015. Moderně řešené webové stránky nabízejí pravidelné informace o dění v obci i snadnou orientaci. Mezi obcemi dále zabodovaly Zbyslavice a Otice. Tato obec na Opavsku zároveň obsadila druhou a třetí příčku v kategorii elektronických služeb, a to s projekty Verze pro seniory a Elektronický rezervační systém víceúčelového hřiště.

Do soutěže, jejímž organizátorem je spolek Český zavináč, se letos v Moravskoslezském kraji přihlásilo celkem třiadvacet projektů, které se utkaly ve čtyřech kategoriích.

Odborná porota u „webovek“ hodnotila například kvalitu úřední desky nebo povinně zveřejňované informace, zajímala se také o ovládání webu a jeho přehlednost.

„Musím říct, že všechny weby, přihlášené do soutěže, jsou nesmírně aktuální a dynamické, takže zcela zapadají do koncepce chytrého regionu. Web sice může být krásný, ale pokud je zastaralý, přestává plnit svou funkci,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro chytrý region a předseda poroty krajského kola soutěže Jakub Unucka.

Bohumín a Zbyslavice si tak zajistily postup do celostátního kola, které se uskuteční 3. dubna v Hradci Králové.

