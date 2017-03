Nemocnice je v těžké krizi. Pomůže ke stabilizaci pokus?

Bílovecká nemocnice je v krizi, z níž by ji měl dostat nový ředitel. On i náměstek Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví shodně říkají, že půjde o pokus.

Bílovecká nemocnice. Ilustrační foto.Foto: Archiv/Deník

To, že v Bílovecké nemocnici není vše v pořádku, se „šuškalo" již nějakou dobu, v úterý se ale zastupitelé i další lidé přítomní na zasedání zastupitelstva v Bílovci dozvěděli, jaký je stav doopravdy.

Náměstek krajského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer uvedl, že nemocnice je ve ztrátě, kterou táhne již zhruba sedm let, konkrétně od roku 2010. „Naplno se to projevilo v loňském roce, zatím to není úplně vyčíslené, ale pohybuje se mezi deseti až dvanácti miliony korun. Předchozí vedení dokonce uvažovalo o tom, že z nemocnice udělá lůžka následné péče, což by znamenalo konec akutní péče, jen léčebnu dlouhodobě nemocných," pokračoval Martin Gebauer.

Náměstek krajského hejtmana dále sdělil, že z iniciativy nového ředitele Zdeňka Horáka vznikl formát, který by umožnil zachovat zdravotní péči pro Bílovec a přilehlé obce a zároveň by umožnil stabilizovat ekonomiku. „Je to pokus jak zachránit tu nemocnici, abychom vyšli vstříc požadavkům, aby obyvatelé Bílovecka nepřišli o péči," zdůraznil Martin Gebauer.

Zastupitele Petra Faldíka zajímalo, jak dlouho bude opatření trvat a kdy dojde k vyhodnocení, zda kroky k záchraně byly zvoleny správně. Martin Gebauer odpověděl, že nový ředitel má termín do 31. prosince letošního roku. „Rozhodující budou ekonomické výsledky, výkony a provoz," poznamenal.

Tvrdá slova přidala místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková. „Nemůžete za to, že nemocnice v posledním půlroce minulého roku byla bez řádného vedení. Situaci, kdy členy představenstva byli lidé, kteří byli ředitelé jiných příspěvkových organizací kraje a kteří vyváděli odborné pracovníky z naší nemocnice, nepovažuji za stabilizační, ale za destabilizační," sdělila bílovecká místostarostka a dodala, že všichni starostové z okolí vyjádřili velké zneklidnění z toho, co se dozvídali o krocích nastartovaných v bílovecké nemocnici. „Na základě toho je sepsán dopis, který všichni podepsali, a požadují, abyste tu strategii, kterou jste nastavili, vysvětlili na společném jednání se starosty," doplnila Sylva Kováčiková.

Drsných slov si náměstek hejtmana, stejně jako nový ředitel nemocnice, vyslechli více. Zdeněk Horák, jenž má jako člen krizového managementu zkušenosti z nemocnic z Přerova, Karlových Varů či z Prahy ale hovořil na rovinu.

„Děsí mě, že tak malá, pro veřejnost významná nemocnice je v tak špatném stavu. Nepozvali jste mě proto, abych lhal, takže začnu tím, že nemocnice je ve špatném stavu, a to nejen ekonomickém," nastínil Zdeněk Horák a upřesnil, že po pondělní uzávěrce je za rok 2016 nemocnice ve ztrátě 9,4 milionu korun, kumulovaná ztráta je 22,5 milionu korun.

„To si vlečeme z minulosti. Daleko horší je personální devastace této nemocnice. Jsem tady tři měsíce a za tu dobu jsem přemlouval asi čtyřicet lékařů, aby vzali aspoň služby, aby se přišli aspoň podívat, aby byli ochotni přijít k nám pracovat. Proto musí být nemocnice ekonomicky stabilizovaná. To je naše snaha.

Dominantní je následná péče, která je tady nová, a dá se říci nadstandardní, pokud se rozjede. K tomu servis, jako je chirurgie, JIP, rentgen," upřesnil představu Zdeněk Horák a podotknul, že tak, jak je nastavená nyní, nemocnice nemůže ekonomicky ani personálně fungovat. „Takže sem nepatří pacienti chirurgičtí, které tady vozí rychlá. Nepatří tady pacienti, které je nutné vyšetřit na CT," dodal.

Nato nový ředitel předestřel, že v úvahách je zajistit péči 24 hodin denně. „To znamená ošetření, potom pacienta hospitalizovat v rámci pohotovostní ústavní péče nebo jej odeslat do zařízení, které má potřebné personální a věcné vybavení. Jedině tak je to správné pro pacienty a lékař není jednou nohou v kriminále," řekl Zdeněk Horák, s tím, že nemocnice poskytovala lékařskou pohotovostní službu, aniž by ji měla nasmlouvanou s pojišťovnami a dotovanou krajem, což je jedna z problematických záležitostí.

„Pokud na nás nevypadnou další kostlivci ze skříně. A vypadává jich hodně, například vratky za neoprávněně poskytovanou péči a podobně, chtěli bychom, aby tady byl špitál založený na následné péči s fungující jednodenní operativou, zaměřenou na nekomplikované pacienty. Jednáme o zajištění ortopedické operativy, aby tady fungovaly ortopedická ambulance a interní ambulance," uzavřel Zdeněk Horák, který ve své řeči rovněž zdůraznil, že se jedná o pokus zachránit Bíloveckou nemocnici.