Novojičínsko: Březen patří opět knihovnám

Pět knihoven z Novojičínska je na oficiálním seznamu knihoven přihlášených do akce Březen měsíci čtenářů 2017.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Celostátní akci pro knihovny vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

V Městské knihovně Nový Jičín je do konce března k vidění výstava Má vlast cestami proměn, v týdnu od 13. do 17. března se uskuteční kurz Práce s internetem, v úterý 14. března si zájemci mohou povídat nad knihou se spisovatelkou Markétou Harasimovou, o týden později bude přednáška Tajemství pyramid v Bosně, a za dalších sedm dnů bude Dana Šimková přednášet o Marii Terezii, od jejíhož narození je 300 let.

Radek Kubala bude přednášet o tajemství pyramid v Bosně také v Městské knihovně Frenštát pod Radhoštěm, a to již dnes od 17 hodin. Ve čtvrtek 9. března se na Setkání Sovičky bude vyprávět o nových knihách, a také si každý může vyrobit svou knížku. Listování věnované dílu Mít a nemít od Ernesta Hemingwaye se uskuteční v malém sále kulturního domu ve čtvrtek 23. března. Poslední březnový den bude patřit Setkání domácích školáků spojenému s výměnou zkušeností s domácím vzděláváním. Následovat bude Noc s Andersenem.

V Městské knihovně Příbor bude v úterý 7. března akce Maminky a babičky čtou dětem, následující úterý naváže akce Tatínkové a dědečci čtou dětem. Třetí únorové úterý čeká děti Odpoledne s pastelkou a 30. března se návštěvníci mohou těšit na cestopisnou přednášku o jižní Africe.

V Bílovci budou návštěvníci knihovny svědky slavnostního vyhlášení Čtenáře roku, čeká je literární beseda se spisovatelem Lable Woo, filmová adaptace díla Spalovač mrtvol, talkshow Bílovecký maják 2017, vyhlášení literární soutěže Bílovecké záhady, beseda o Havajských ostrovech a také na Noc s Andersenem.

Městská knihovna Štramberk připravila pro školy besedu Příběhy dvanácti měsíců, besedu Vznik a vývoj písma, besedu na téma Čarodějnice, cestopisnou přednášku o Madeiře, vyhlášení Čtenáře roku nejlepší čtenářská babička, a rovněž Noc s Andersenem.