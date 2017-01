Novojičínsko: Zájem je o krimiromány a také o deskové hry

Deskové hry, krimi a romány pro ženy jsou v současné době asi nejoblíbenějším sortimentem návštěvníků knihoven.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ivan Babej

Nejvíce se půjčuje to, co se dobře prodává na trhu a má dobrou marketingovou reklamu. Slova Vlasty Mičkové z oddělení pro dospělé v Městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm potvrzuje například skutečnost, že snad neexistuje knihovna, kde by se čtenáři nesháněli po severských krimirománech.

„Hodně se půjčují české a slovenské současné autorky Keleová-Vasilková, Vaňková, Urbaníková. A veškerá překladová literatura Robertsová, Erskinová, to jsou autorky, které ženy hodně vyhledávají," pokračovala Vlasta Mičková s tím, že muži v současné době hodně čtou českého autora Karla Cubecu a také si hodně půjčují historické Caldwellovy romány.

Z časopisů je největší zájem o Instinkt, Reflex, Respekt, Týden či Téma. „Nepůjčují si to domů, ale třeba tady stráví hodinu, pročtou si nejnovější čísla a odejdou," dodala Vlasta Mičková.

Ředitelka novojičínské knihovny Renáta Domoráková doplnila, že půjčují zvukové knihy na CD discích, a také čtečky elektronických knih, které mají tři. „Od února nebo března začneme půjčovat elektronické knihy ve spolupráci se společností eReading," sdělila Renáta Domoráková a upozornila, že nově začali půjčovat na dětském oddělení deskové hry, o které je velký zájem.

Knihovna funguje po požáru od ledna, ale již pořádala první kulturní akci, které se zúčastnilo padesát lidí, a chystá další.

Různé doprovodné akce dělá také Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dvě třetiny tvoří vzdělávací věci pro školky a školy, zbytek jsou workshopy, výstavy, besedy a přednášky pro veřejnost. Také ve Frenštátě pod Radhoštěm je velký zájem o krimiromány. „Hodně jdou u nás brožury s románky, jako je Harlekýn a podobné. Asi proto, že to je skladné do tašky," uvedla Edita Golová, vedoucí frenštátské knihovny, a doplnila, že z časopisů se hodně půjčují Zahrádkář, Domov, Bydlení a z dětských Čtyřlístek.