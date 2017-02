Novojičínští hokejisté vyhráli v Brně a v play-off jdou na Porubu

Po nevydařené první části vlétli na poslední brněnskou Techniku a domů si odváželi teprve druhé venkovní vítězství (6:2) v sezoně. Hokejisté Nového Jičína nakonec zakončili základní část 2. ligy, sk. Východ, na 7. příčce a ve čtvrtfinále play-off se pokusí zaskočit druhou Porubu.

Hokejisté Nového Jičína vyzvou ve čtvrtfinále play-off favorizovanou Porubu. Foto: Deník/Dalibor Tobola

Novojičínští jakoby chtěli dokázat pozici nejhoršího venkovního týmu v soutěži, která jim před středečním duelem patřila, a na ledě Sov inkasovali již po 36 vteřinách, když Brňané bleskově využili přesilovou hru. Tým kapitána Vašuta mohl odpovědět záhy, ale v téměř minutu trvající přesilovce 5 na 3 na Slavíčka nevyzrál a nepodařilo se mu to ani ve zbytku úvodní části.

Na startu té druhé neproměnil vyloženou šanci Kratochvíl a na strážce Soví klece tak vyzrál až Sonnek, jenž při hře 4 na 4 uklidil do branky střelu Pisárika, jenž se odrazila od zadního mantinelu. Vyrovnávací trefa Nový Jičín ještě více nakopla a ve 30. minutě už se hosté radovali z obratu, když při početní převaze skóroval Christov.

V závěru prostřední části byl blízko vyrovnání Látal, ale proti byl výtečný zákrok Iláše.

V první třetině jsme asi nechali nohy i hlavy v autobuse a vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli. Od druhé třetiny jsme ale začali soupeře pohybem a rychlostí přehrávat, dostávali jsme se do šancí a otočili jsme výsledek," hodnotil závěrečné utkání základní části kouč novojičínských hokejistů Petr Macháček.

BRNO DEFINITIVNĚ ZLOMIL ZÁSAH NOVOTNÉHO

Nový Jičín šel hned v první minutě třetí třetiny, díky trefě obránce Běhala, do vedení 3:1, ale Technika ještě dokázala zápas zdramatizovat, když na rozdíl jediné branky snižoval necelých osm minut před koncem Benýšek. V 57. minutě ale využil přesilovku nejproduktivnější hráč Nového Jičína Novotný, jehož gól na 4:2 Sovy definitivně utišil.

Technika pak ještě odvolala brankáře, ale do prázdné branky přidal pátý zásah Christov a pouhé tři vteřiny před koncem pak ještě překonal Slavíčka Chvostek. Novojičínští tak zakončili svoji venkovní bilanci na osmi bodech a mimo svůj stadion získali stejně bodů, jak jejich středeční soupeř, kterého se vyřazovací boje týkat nebudou. „Soupeř sice ještě z ojedinělé akce, po naší chybě, snížil na 2:3, ale zlomový byl náš čtvrtý gól. Nakonec jsme zvítězili zaslouženě," doplnil Macháček.

Novojičínští, kteří v posledních dvou ročnících narazili ve čtvrtfinále play-off pokaždé na Vsetín a vypadli s ním vždy 0:3 na zápasy, se nyní můžou chystat na druhou Porubu. Čtvrtfinálová série, hraná na čtyři vítězná utkání, startuje v sobotu v 17 hodin v Ostravě a v pondělí se pak stěhuje na novojičínský led, kde se bude hrát od 18 hodin.

2. LIGA, SK. VÝCHOD, 44. KOLO:

HC TECHNIKA BRNO – HK NOVÝ JIČÍN 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

Branky: 1. Stehlík (Odehnal, Bustin), 53. Benýšek (Čtvrtníček, Medek) – 27. Sonnek (Pisárik, Christov), 30. Christov (Sonnek, Zdeněk), 41. Běhal (Novotný), 57. Novotný (Kocián), 60. Christov, 60. Chvostek. Rozhodčí: Král – Linhart, Kleprlík. Vyloučení: 6:4, navíc Málek (NJ) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 93.

HK Nový Jičín: Iláš – Pisárik, Vašut, Hruška, Běhal, Cabák, Metelka, Zahradníček – Š. Kratochvíl, Novotný, Málek – Christov, Zdeněk, Sonnek – Chvostek, Kocián, Jiří Slovák II. – Irgl, Cihlář. Trenér: Macháček.

2. LIGA, SK. VÝCHOD:

Konečná tabulka po základní části

1. Vsetín 40 34 3 1 2 201:90 109

2. Poruba 40 20 6 5 9 177:129 77

3. Šumperk 40 20 5 4 11 165:133 74

4. Hodonín 40 18 4 2 16 157:153 64

5. Opava 40 18 0 6 16 123:130 60

6. Val. Meziříčí 40 13 3 2 22 123:151 47

7. Nový Jičín 40 14 0 3 23 118:138 45

8. Kopřivnice 40 11 3 3 23 139:186 42

9. T. Brno 40 5 3 1 31 98:191 22