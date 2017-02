Nový Jičín vybírá adepta na Strom roku

Obyvatelé Nového Jičína rozhodnou, jaký strom bude město reprezentovat v soutěži Strom roku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Prostřednictvím anketních lístků v Novojičínském zpravodaji nebo webových stránek města mohou hlasovat pro jednoho ze tří kandidátů tisíciletý tis červený, který roste v místní části Žilina, památnou lípu v Kojetíně nebo pro dub ve Smetanových sadech.

„Pomozte vybrat strom, který bude zařazen do celostátní soutěže Strom roku. S touto žádostí se obrátilo Zdravé město Nový Jičín na občany," vyzývá mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.

Fotografie a popis jednotlivých stromů jsou součástí anketního lístku v radničním periodiku i na webových stránkách města. Papírové hlasovací lístky se odevzdávají v návštěvnickém centru na Masarykově náměstí.

Kdo chce hlasovat elektronicky, musí se na internetových stránkách městského úřadu zaregistrovat.

„Už vloni v říjnu jsme uspořádali kulatý stůl, na kterém veřejnost vybrala tři stromy, které se nyní ucházejí o další hlasy, aby mohly Nový Jičín reprezentovat v celostátní soutěži Nadace Partnerství. Pokud náš strom v soutěži Strom roku uspěje, získáme další finance na výsadbu a ochranu stromů ve městě," řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Ten připomíná, že každá osoba by měla dát hlas pouze jednomu stromu, proto je na internetu nutná registrace. „To abychom zabránili vícečetnému hlasování. Kdo hlasuje klasickou cestou, neměl by již dávat stromům hlas prostřednictvím počítače," zdůraznil místostarosta. Anketu zájemci najdou na internetových stránkách města v sekci Zdravé město. Hlasování potrvá do 28. února 2017.