Nový Jičín zná Dívku roku 2017

Plný sál novojičínského Střediska volného času Fokus patřil v minulém týdnu finále soutěže Dívka roku 2017. Nejkrásnější dívkou města Nový Jičín pro letošní rok se stala čtrnáctiletá Stela Demová ze Starojické Lhoty.

STELA DEMOVÁ (sedící) se stala vítězkou soutěže Dívka roku 2017.Foto: Lenka Malinová

Slavnostnímu galavečeru předcházely dva měsíce intenzivních příprav všech deseti finalistek, které soutěžily v pěti disciplínách. V módní přehlídce, ve volných disciplínách, v aerobiku, proběhl také rozhovor s moderátorem a test znalostí.

Všemu přihlíželo 300 diváků včetně sedmičlenné poroty v čele se starostou města Jaroslav Dvořákem. Během přestávky diváci rozhodovali svým hlasováním o Dívce sympatie. Tou se stala při sečtení lajků z facebookového hlasování Stela Demová (14 let). Pak už vyhlašovala pořadí odborná porota.

Na třetím místě se v Dívce roku 2017 v základním kole umístila Tereza Matýsková (14 let, Frýdek Místek), na druhém místě se umístila Sára Bílková (15 let, Horní Bečva) a nejkrásnější dívkou města Nový Jičín 2017 se stala Stela Demová (14 let, Starojická Lhota). Protože se jedná o postupovou celonárodní soutěž, již 28. ročník, podle pravidel postupují čtyři dívky z každé oblasti. K vítězkám se tedy přidá také patnáctiletá Melanie Mondeková z Šenova u Nového Jičína.

„Všechny čtyři dívky budou reprezentovat Nový Jičín v moravském finále, které se letos poprvé uskuteční v Novém Jičíně, a to už 8. dubna 2017. Držíme dívkám palce,“ řekl Martin Jakůbek, ředitel Střediska volného času Fokus, který galavečerem provázel. Jak řekl na závěr, i přes ocenění, jsou pro dívky nejkrásnější zážitky a vzpomínky, které jim zůstanou. „Mnohému se dívky naučily a mnohé si vyzkoušely, což je určitě výborná zkušenost do života. Velké poděkování patří všem partnerům akce, organizátorům, rodičům a přátelům dívek,“ dodal Martin Jakůbek.

