OBRAZEM: Odvážlivci i letos skákali do Tichávky

Vzduch o teplotě kolem nuly, voda, tekoucí pod ledovým krunýřem jen o něco málo teplejší ideální podmínky na koupání. Alespoň pro nadšence, kteří v neděli neváhali a vrhli se prosekaným kruhem v ledu do říčky Tichávky.

Tichavský tuleň, akce, která začala už v pátek, má koupání v řece Tichávce jako každoroční vyvrcholení. Akce kdysi měla hodně kritiků, kvůli tomu, že mnozí z těch, kteří se do vody odvážili, byli nazí, ale nyní už to obyvatelé Tiché berou jako součást lednového dění v obci.

Letošní ročník byl již dvacátý. To zdůraznil také Pavel Knebl, jeden ze zakladatelů akce Tichavský tuleň. „Chci říci, že tady nejsme jen pro srandu, ale chceme oslovit lidi, kteří se tady sejdou," předestřel Pavel Knebl a připomněl některá témata, kterými se lidé kolem Tichavského tuleně zabývali. „Jedno závažnější téma určitě bylo neetické odměňování notářů z majetku nebožtíků. Pod peticí se nasbíralo kolem sedmi set podpisů. Jeden ze senátorů, kterým jsme to poslali, už odpověděl a vyznělo to tak, že nemá potřebu to příliš řešit," uvedl Pavel Knebl, jenž poté pokračoval ve výčtu „tuleních" aktivit. Asi po deseti minutách se zasekl a pronesl. „Nikdy jsem tak dlouho nekecal. Vy jste mysleli, že hned uvidíte holé zadky a zatím si musíte vyslechnout přednášku. Asi jsem se dneska nějak lépe vyspal".

Nato Pavel Knebl ještě připomněl některé známé osobnosti, které se v minulosti Tichavského tuleně zúčastnily. „Z cestovatelů to byli třeba Libor Uher, prezident Českého klubu cestovatelů Petr Jahoda nebo také nestor otužování Ladislav Nicek, ten tady skákal do té ledové vody ještě v devadesáti šesti letech," upozornil Pavel Knebl.

Krátce nato už první odvážlivci jen v trenýrkách, nebo i bez nich, zamířili k vysekanému otvoru. Nakonec se do ledové vody ponořilo kolem dvaceti odvážlivců, včetně menších dětí. Organizátorům, kteří si přáli, aby se při dvacátém ročníku našlo alespoň dvacet otužilců, tak jejich přání vyšlo.