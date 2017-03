Ochutnají nejlepší dobrotu, slivovici i ovocný destilát

Hned tři soutěže, ve kterých se utkají nejrůznější ovocné pálenky, slivovice a sladké či slané dobroty, připravují na sobotu 18. března dobrovolní hasiči z Jičiny, místní části Starého Jičína.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Zedníčková

Koštovat se bude od 15 hodin v budově tamního osadního výboru.

Do soutěží se mohou zapojit nejen místní, ale vítáni jsou i soutěžící z okolních obcí a měst. Zájemci, kteří se chtějí utkat o nejlepší slivovici anebo jiný ovocný destilát, by měli vzorek své pálenky z vlastní produkce o objemu půl litru přinést v neoznačené lahvičce pořadatelům, a to v den konání akce v době od 14 do 15 hodin.

ČTĚTE TAKÉ: Za co město utrácí? Hospodaření Nového Jičína můžete sledovat na internetu

„Lahve budou zaevidovány a označeny čísly bez účasti hodnotící komise, následně budou podle počtu vzorků rozděleny do skupiny,“ přiblížili pořadatelé s tím, že z vybraných finálových vzorků pak porota vybere vítěze.

Do soutěže O nejlepší sladkou nebo slanou dobrotu 2017 se mohou milovníci pečení zapojit s buchtou, koláčem, řezem, slaným pečivem a dalšími laskominami různých chutí a upečených z různých přísad. V tomto klání však o vítězi nerozhodne odborná porota, nýbrž samotní návštěvníci akce.

„Každý návštěvník soutěžního odpoledne bude mít možnost zdarma ochutnat jednotlivé nakrájené vzorky a dát hlas podle něj třem nejlepším,“ doplnili organizátoři a na závěr připomenuli, že výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sobotu v podvečer, úderem 19. hodiny. Autoři nejlepších receptů se mohou těšit na hodnotné ceny.