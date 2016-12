Odborníci radí: O Vánocích jezte s mírou a vsaďte na zdravější varianty pokrmů

Pro mnohé Čechy jsou Vánoce obdobím stresu a přejídání spojeného s trávicími potížemi, které vznikají ze špatné životosprávy, kořeněné a tučné stravy, nadměrného pití alkoholu i kouření.

Vánoční svátky svátky klidu. Tradiční spojení, ke kterému se dá bezesporu připojit svátky přejídání a nadměrného hodování. Podle nutriční terapeutky Nemocnice Nový Jičín Pavly Jansové přitom nemusí závěr roku nijak negativně ovlivnit naši hmotnost ani zdraví. A to dokonce ani v případech, kdy si dopřejeme tradiční jídla, jako je kapr či bramborový salát.

„Během vánočních svátků se lidé určitě nemusejí vzdávat tradičních jídel. Vhodné je ale vybrat si pro jejich přípravu zdravější suroviny i technologické postupy. Kapra můžeme vařit, dusit, péct nebo zapékat, majonézu v bramborovém salátu lze nahradit jogurtem či trochou kvalitního oleje a místo destilátu si můžeme o svátcích připít třeba vinným střikem. Na trávení jsou navíc skvělé čerstvé bylinky," radí nutriční terapeutka, s tím, že důležité je zařazovat do stravy také dostatek ovoce a zeleniny i vhodných tekutin. Jedno malé pivo po obědě je přitom podle nutriční terapeutky na zažívání vhodnější, než třeba nealkoholický přeslazený nápoj.

Velmi důležitá je pak ve stravě také pravidelnost a umírněnost. „Ideální je stravu rozložit do čtyř až pěti dávek jídla denně a poslední jídlo jíst minimálně dvě hodiny před ulehnutím ke spánku. Pokud dodržujeme pravidelnost a střídmé porce, pak nevadí ani řízek z kapra, nebo to, že si dopřejeme pár kousků cukroví," prozrazuje Pavla Jansová. V takovém případě by se ale vánoční hodování mělo omezit pouze na den či dva, nikoliv celý týden.

Jak dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská, v neposlední řadě pak hraje významnou roli i pohyb, kterým lze efektivně vyvážit přebytečný přísun kalorií z jídla, nebo alespoň eliminovat jeho dopady. „Kdo si chce vánočních pochoutek užít a nepřibrat, neměl by zapomínat na pohyb. Aktivní pohyb kromě toho, že si pak člověk vánoční pochoutky lépe vychutná, přispívá i k tvorbě endorfinů. Stačí půl hodiny a začnou se v těle tvořit látky, které velkým dílem přispívají ke zlepšení psychické kondice a dostaví se dobrá nálada. Nejlépe je vyrazit například na rodinnou vycházku do přírody," radí Pavla Jansová.

Naopak nezdravá strava, přejídání, stres a pasivní trávení volného času mohou vést nejen k přibývání na váze. „Ale také žlučníkovým kolikám, zánětům slinivky břišní, žaludečním problémům či dekompenzaci cukrovky," upozorňuje mluvčí na závěr.