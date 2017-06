Oslavte Den dětí na Novojičínsku už dnes. Přinášíme tipy i na víkendovou zábavu

Čtvrtek patří nejmladší generaci. Už víte, jak oslavit Mezinárodní den dětí? Přinášíme několik tipů na akce z Novojičínska a okolí - některé z nich se konají už ve čtvrtek, jiné o nadcházejícím víkendu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Lukáš Kaboň

Kopřivnice: Oslavy po indiánsku…

Prostranství před kulturním domem v Kopřivnici dnes zaplní malí indiáni, neboť je pro ně připraven Indiánský den dětí. Ty si tak spolu se svými kamarády a rodinami mohou užít svůj jedinečný den v roce v neobvyklém duchu. Dopolední program začne již v 8.30 hodin a přinese zdobení indiánských totemů a pro malé návštěvníky v indiánské čelence pak malou odměnu.

Odpolední program začne ve 14 hodin a taktéž nebude šetřit na atrakcích, děti si vytvoří indiánské čelenky a korálky, projedou se na koních či si nechají pomalovat obličej poindiánsku. Ty, které to nestihly dopoledne, si mohou nazdobit totemy. Od 15 a 16 hodin zahraje divadlo pohádku O princezně Zlatovlásce, která se chtěla stát indiánkou a odpoledne vystoupí také děti z kroužků domu dětí a mládeže. Vstup na akci je zdarma. V případě špatného počasí se akce přesune z prostranství před kulturním domem přímo do kulturního domu.

Odry: Atrakce v parku

Den dětí se bude ve velkém slavit také v Odrách, malí návštěvníci zaplní zámecký park a užijí si oslavy jedinečného dne v roce. Akce se uskuteční tradičně 1. června a mezi 13. a 18. hodinou budou k vidění ukázky místního střediska volného času a především jednotlivá stanoviště, kde děti budou plnit úkoly.

Na příchozí tak čekají tanec, rybářský kroužek, florbal, badminton, turistika, disc golf a tvoření. Děti se dočkají také odměn za splnění úkolů, navštíví je klaun Pepino Prcek, mohou si nechat pomalovat obličej a zaskákat si ve skákacím hradě. V případě deště posunou organizátoři akci ze čtvrtku na pátek.

Bílovec: K přehradě přijedou hasiči

V Bílovci budou mít malí zvědavci možnost prožít Den dětí s hasiči. Dnes mezi 8. a 12. hodinou budou na ně v areálu u bílovecké přehrady v Údolí mladých čekat hasiči v plné výzbroji. Předvedou ukázku zásahového vozidla CAS20 T815 a hašení ručními hasicími přístroji, dají dětem základy zdravovědy.

Bude se soutěžit v oblékání hasičské výzbroje na čas, v běhu a překonávání překážek, zkusí srazit kuželky hadicí či shodit plechovky vodou z ručních stříkaček.

Studénka: Děti si užijí zábavné odpoledne

Areál bývalého koupaliště ve Studénce ožije první červnový pátek zábavnou akcí uspořádanou příspěvkovou organizací SAK Studénka a místním spolkem POP-STU. Připraveny budou soutěže pro děti, jízda na ponících, malování na obličej a chybět nebude ani nejrůznější občerstvení. Akce vypukne v pátek 2. června úderem 16. hodiny, vstup je zdarma.

Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Ostrava: Na Masarykově náměstí v historickém duchu

Hrad s pravými věžemi a hradbami, středověké tábornické ležení, projížďky na koních nebo historický kolotoč. I tyto atraktivity nabídne dnešní Den dětí na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

S ohledem na 750. výročí první písemné zmínky o městě se totiž oslavy a soutěže ponesou v historickém duchu.

„Chceme děti pobavit a zároveň rozšířit jejich vědomosti o městě, v němž žijí. Možnost podívat se na náměstí dostávají i školy, jejichž žáci tam mohou prožít netradiční hodinu dějepisu," láká starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová.

Na soutěžních stanovištích si tak děti jednotlivé historické etapy připomenou skládáním historických map, střelbou z balisty z doby husitské, šermováním s kordy nebo hodem granátu. Číhat na ně bude i pětimetrový drak coby symbol zla.

Ostrava: Do zoo za vílou i broukem

Děti svůj dnešní svátek mohou oslavit také v ostravské zoo. Program se uskuteční v době od 9 do 14 hodin. Všechny děti se mohou těšit na malý dárek, který obdrží u vstupu do zoo. V areálu se pak mohou setkat s vílou Amálkou, Červenou karkulkou, broukem Pytlíkem, udatným rytířem a dalšími pohádkovými a zvířecími postavičkami, se kterými si mohou malí oslavenci zahrát a zasoutěžit. Akce se uskuteční pouze za pěkného počasí. Děti ve čtvrtek zaplatí obvyklé vstupné 80 korun.

Frýdek-Místek: Pustí dětem animovaný film

Kino Vlast ve Frýdku-Místku uvede ve čtvrtek od 17 hodin u příležitosti dětského dne animovaný snímek O myšce a medvědovi. Vstupné činí 80, pro děti do 15 let 60 korun.

Koupání pro děti bude za korunuK Mezinárodnímu dni dětí připravilo Relaxační centrum Wellness Horal Velké Karlovice speciální akci pro děti. Ty budou mít ve čtvrtek a v pátek vstup do termálních bazénů za symbolickou korunu. Akce se vztahuje na dětskou vstupenku pro děti do 14 let. Podmínkou je doprovod dospělého (maximálně dvě děti na jednu dospělou osobu). Další program ke Dni dětí bude připraven v sobotu v karlovickém zábavním parku Razulák. Ten je v červnu otevřen o víkendech od 10 do 19 hodin.

VÍKENDOVÉ AKCE KE DNI DĚTÍ

Ostrava: Hurá do Dolních Vítkovic

Den dětí se v areálu Dolních Vítkovic uskuteční v sobotu. Na děti tam čekají poučné i zábavné atrakce. Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) mají s průkazem pojištěnce vstup zdarma do Velkého světa techniky, Malého světa techniky U6 a na Bolt Tower. „Volnou vstupenku si pojištěnci mohou vyzvednout v den akce od 10 do 18 hodin, do expozice U6 nejpozději v 17 hodin," informovala mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Opava: Hlavní lákadlo? Klaun!

Oslava Dne dětí se bude o víkendu konat napříč celou Opavou. V Městských sadech je na sobotní odpoledne připraven program složený z kreativních, sportovních a soutěžních aktivit. Další soutěže pro děti pak chystá na nedělní dopoledne i Opavská kulturní organizace. V kostele sv. Václava na ně budou čekat úkoly inspirované životem svatých. Obchodní centrum Breda na ty nejmladší spoluobčany nezapomíná. V rámci oslav Dne dětí pro ně nachystalo na páteční odpoledne pestrý program. Hlavním lákadlem má být klaunské představení. Pro návštěvníky budou dále připraveny herní zóna, balonková show, selfie koutek, dílničky a mnoho dalších atrakcí. Akce začíná v 15 hodin.

Karviná: Svůj den oslaví v neděli

Zábavné odpoledne ke Dni dětí je připraveno na neděli od 14 hodin na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě. Na své si přijdou malé i větší děti, připravena je soutěžní cesta a spousta her. Odpolednem se prolne téma cirkus vystoupí žongléři, kouzelníci. Po 17. hodině potěší místní teenagery charismatický raper Lipo.

Vrbno pod Pradědem: Zábava s megabublinou

Spolek Přátelé Vrbenska připravil pro nejmenší velkolepé oslavy Dne dětí, dobře pobavit se ale dostanou příležitost i dospělí. Akce nazvaná Dětský den s megabublinou se uskuteční v neděli od 14 hodin v Zámečku Grohmann ve Vrbně pod Pradědem. Jak sám název akce napovídá, nebude o bubliny nouze, připravena je velká bublinková show a soutěž dětí a také pokus o vytvoření největší bubliny na světě.

Pro děti budou připraveny skákací hrad, barevný ohňostroj, dětské kolo štěstí, malování na obličej a takové zajímavosti jako lovení světla či karneval v bonbonovém lese s kouzelnicí. Od 17 do 18 hodin se bude kácet májka a pak bude vypuštěn balon s pozdravy vrbenských dětí. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, od 18 do 21 hodin je pro ně přichystáno večerní posezení s hudbou a občerstvením na grilu, zábavné soutěže a hry o štěstí.

Bruntál: Soutěže na náměstí 1. máje

Soutěž kol, koloběžek, kočárků, tříkolek a dalších jezdících strojů se koná v rámci Dne dětí v Bruntále na náměstí 1. máje. Zábava pro děti zde začíná v sobotu od 13 hodin. Na programu jsou sportovní soutěže a hry. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.